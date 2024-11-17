Казахстан проиграл 9 из 11 матчей в 2024 году. Единственная победа – над Туркменистаном в марте
Сборная Казахстана в 2024 году выиграла только один матч.
Сегодня она была разгромлена Норвегией (0:5) в Лиге наций и больше в текущем году не сыграет.
Всего за этот период команда провела 11 игр. Она обыграла Туркменистан (2:0) в середине марта, после чего потерпела четыре поражения подряд: от Греции (0:5) – в квалификации Евро, от Люксембурга (1:2), Армении (1:2) и Азербайджана (2:3) – в товарищеских играх.
6 сентября Казахстан сыграл вничью с Норвегией (0:0) в Лиге наций, а затем проиграл Словении (0:3 и 0:1) и Австрии (0:4 и 0:2).
До конца мая команду тренировал Магомед Адиев. Затем главным тренером стал Станислав Черчесов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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