Холанд забил 38 голов в 39 матчах за Норвегию. В этом году – 11 мячей в 10 играх
Эрлинг Холанд забивает в среднем почти в каждом матче сборной Норвегии.
Сегодня форвард сделал хет-трик в игре с Казахстаном (5:0) в Лиге наций.
Холанд выступает за национальную команду с 2019 года и уже стал ее лучшим бомбардиром. За это время у него 38 голов в 39 матчах.
В 2024-м Эрлинг забил 11 мячей в 10 играх. Подробно со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости