Холанд забил 38 голов в 39 матчах за Норвегию. В этом году – 11 мячей в 10 играх

Эрлинг Холанд забивает в среднем почти в каждом матче сборной Норвегии.

Сегодня форвард сделал хет-трик в игре с Казахстаном (5:0) в Лиге наций.

Холанд выступает за национальную команду с 2019 года и уже стал ее лучшим бомбардиром. За это время у него 38 голов в 39 матчах.

В 2024-м Эрлинг забил 11 мячей в 10 играх. Подробно со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .