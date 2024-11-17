Холанд сделал шестой хет-трик в 2024 году и первый с августа – в ворота Казахстана
Эрлинг Холанд сделал третий хет-трик в текущем сезоне.
Нападающий сборной Норвегии трижды отличился в игре против Казахстана в Лиге наций: на 23-й, 37-й и 71-й минутах.
В последний раз 24-летний форвард забивал три мяча 31 августа, перед этим – 24 августа. Всего в 2024 году у него шесть хет-триков в составе национальной команды и «Манчестер Сити», включая матчи с четырьмя и пятью голами.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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