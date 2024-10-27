  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Зиркзе ассист во втором матче «МЮ» подряд – сегодня голевая на Каземиро в игре с «Вест Хэмом». До этого он набирал очки за «Юнайтед» лишь в августе – гол «Фулхэму»
2

У Зиркзе ассист во втором матче «МЮ» подряд – сегодня голевая на Каземиро в игре с «Вест Хэмом». До этого он набирал очки за «Юнайтед» лишь в августе – гол «Фулхэму»

Джошуа Зиркзе оформил результативное действие во втором матче подряд.

Нападающий «МЮ» отдал голевой пас на Каземиро в матче 9-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:2).

В четверг в игре с «Фенербахче» в Лиге Европы (1:1) нидерландец ассистировал Кристиану Эриксену. 

До этого в последний раз Зиркзе набирал очки за клуб в августе – тогда он забил «Фулхэму».

Статистику Зиркзе можно увидеть здесь.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoМанчестер Юнайтед
logoВест Хэм
logoпремьер-лига Англия
logoКаземиро
logoДжошуа Зиркзе
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хави в «МЮ» – вариант на случай ухода Тен Хага. Тренер готов к АПЛ
45сегодня, 12:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Экс-баскетболист Брюн о критике Мбаппе после класико: «Она полностью заслужена. Создается впечатление, что из-за него «Реал» регрессирует»
1 минуту назад
«Интер» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
6сегодня, 07:47
«МЮ» идет на 14-м месте после 9 туров АПЛ. Команда тен Хага набрала 11 очков, поражений больше, чем побед, разница мячей – «минус 3»
4816 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Ливерпуля», «МЮ» уступил «Вест Хэму» в гостях, «Челси» победил «Ньюкасл»
38725 минут назад
У «МЮ» 1 победа в 8 последних матчах
6326 минут назад
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму» в гостях – 1:2! Каземиро сравнял на 81-й, Боуэн забил победный с пенальти на 92-й
9527 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» примет «Ювентус», «Рома» в гостях у «Фиорентины», «Лацио» разгромил «Дженоа»
1936 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» против «Локо», «Динамо» сыграло 4:3 с «Химками», «Спартак» победил «Пари НН»
799сегодня, 15:25
«Динамо» одержало три победы подряд, забив 14 голов
33сегодня, 15:25
«Динамо» обыграло «Химки» – 4:3! Фомин, Фернандес, Артур и Нгамале забили, Кутицкий срезал в свои, у Заболотного 2 ассиста
75сегодня, 15:25
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Бохума», «Айнтрахт» сыграет с «Унионом»
363 минуты назадLive
«Бавария» разнесла «Бохум» на выезде – 5:0! Кейн, Коман, Сане, Мусиала и Олисе забили
115 минут назад
Личка о 4:3 с «Химками»: «Динамо» хотело сыграть на ноль, но не получилось – не хватает концентрации. Заболотный – отличный нападающий, очень опытный и умный»
213 минут назад
Радимов дал совет Мостовому: «Месяц назад, когда остался на скамейке, звонил: «Что делать? Все надоело». Я ответил: «Возьми мяч и тренируйся. Не надо ныть». Спустя месяц – он играет»
515 минут назад
«Бетис» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
118 минут назад
«Челси» обыграл «Ньюкасл» – 2:1. Палмер забил победный гол
7424 минуты назад
«Ницца» – «Монако». Головин, Минамино и Эмболо в старте. Онлайн-трансляция
128 минут назадLive
«Арсенал» – «Ливерпуль». Троссард, Сака, Хавертц, Диас, Нуньес и Салах в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
1331 минуту назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Ниццы», «Марсель» против «ПСЖ», «Лион» сыграл вничью с «Осером»
1231 минуту назадLive
Первая лига. «Уфа» победила «Ротор», «Сочи» в гостях уступил «КАМАЗу», «Торпедо» играет с «Родиной»
3933 минуты назадLive