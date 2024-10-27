У Зиркзе ассист во втором матче «МЮ» подряд – сегодня голевая на Каземиро в игре с «Вест Хэмом». До этого он набирал очки за «Юнайтед» лишь в августе – гол «Фулхэму»

Джошуа Зиркзе оформил результативное действие во втором матче подряд.

Нападающий «МЮ » отдал голевой пас на Каземиро в матче 9-го тура АПЛ против «Вест Хэма » (1:2).

В четверг в игре с «Фенербахче» в Лиге Европы (1:1) нидерландец ассистировал Кристиану Эриксену.

До этого в последний раз Зиркзе набирал очки за клуб в августе – тогда он забил «Фулхэму».

Статистику Зиркзе можно увидеть здесь .