У Зиркзе ассист во втором матче «МЮ» подряд – сегодня голевая на Каземиро в игре с «Вест Хэмом». До этого он набирал очки за «Юнайтед» лишь в августе – гол «Фулхэму»
Джошуа Зиркзе оформил результативное действие во втором матче подряд.
Нападающий «МЮ» отдал голевой пас на Каземиро в матче 9-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:2).
В четверг в игре с «Фенербахче» в Лиге Европы (1:1) нидерландец ассистировал Кристиану Эриксену.
До этого в последний раз Зиркзе набирал очки за клуб в августе – тогда он забил «Фулхэму».
Статистику Зиркзе можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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