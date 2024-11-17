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Директор саудовской лиги о Роналду: «Он оказал огромное влияние как внутри, так и на международном уровне. Продление контракта – дело Криштиану и клуба»

Глава саудовской лиги оценил влияние Криштиану Роналду на футбол в стране.

Контракт португальца с «Аль-Насром» истекает в 2025 году.

«Не секрет, что Роналду оказал огромное влияние на лигу, как внутри страны, так и на международном уровне. Он приносит большую выгоду и продолжает это делать.

Однако все обсуждения, касающиеся срока контракта и переподписания – это дело Роналду и клуба», – сказал генеральный директор лиги Саудовской Аравии Омар Мугарбель.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Four Four Two
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
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