Мартинес о Роналду: «Дисциплинированный, целеустремленный. Он продолжает делать то, что у него получается лучше всего: забивать голы»

Роберто Мартинес охарактеризовал Криштиану Роналду.

В матче Лиги наций против Польши (5:1) нападающий сборной Португалии сделал дубль.

«Дисциплинированный, целеустремленный, он наш капитан и продолжает делать то, что у него получается лучше всего: забивать голы.

Нам очень нравится его отношение к делу», – сказал главный тренер сборной Португалии .