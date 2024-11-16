Мартинес о Роналду: «Дисциплинированный, целеустремленный. Он продолжает делать то, что у него получается лучше всего: забивать голы»
Роберто Мартинес охарактеризовал Криштиану Роналду.
В матче Лиги наций против Польши (5:1) нападающий сборной Португалии сделал дубль.
«Дисциплинированный, целеустремленный, он наш капитан и продолжает делать то, что у него получается лучше всего: забивать голы.
Нам очень нравится его отношение к делу», – сказал главный тренер сборной Португалии.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Record
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