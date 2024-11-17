Салах о любимых игроках: «Роналдо, Зидан, Тотти, я восхищался ими. Наблюдал за Криштиану, как он следит за собой – это невероятно»
Мохамед Салах рассказал о любимых футболистах.
«Мне нравится, как играл Роналдо, а также [Зинедин] Зидан и [Франческо] Тотти. Я восхищался ими, они просто наслаждались игрой. Когда начал играть в Европе, я стал обращать внимание на Криштиану. Он целиком посвящает себя футболу – это невероятно, как он следит за собой. Вы видите это по его цифрам.
Эти игроки, на которых я смотрел в детстве, заставляли мечтать сыграть хотя бы один матч с ними или быть похожим на них. Мне выпал отличный шанс сыграть с Тотти, и я играл с ним два года в «Роме». Это было невероятное время. Он был потрясающим игроком, его техника была безупречной. И он был очень хорошим человеком», – сказал вингер «Ливерпуля» YouTube-каналу клуба.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Mirror
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