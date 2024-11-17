Возвращение Рамоса в «Реал» исключено. Серхио считает, что помог бы мадридцам

Серхио Рамос не вернется в «Реал».

Marca пишет, что на фоне травм у мадридцев «сотня предложений» от различных футболистов и агентов, желающих начать сотрудничество, но одно особенно выделяется.

Рамос, покинувший команду в 2021 году и сейчас находящийся без клуба, продолжает усердно тренироваться и хотел бы помочь «Реалу», оказавшемуся в непростом положении. Однако руководство даже не рассматривает данный вариант, эту историю считают окончательно завершенной.

Рамос выступал за «Реал » больше 15 лет. Его статистику можно изучить здесь .