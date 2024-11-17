Возвращение Рамоса в «Реал» исключено. Серхио считает, что помог бы мадридцам
Серхио Рамос не вернется в «Реал».
Marca пишет, что на фоне травм у мадридцев «сотня предложений» от различных футболистов и агентов, желающих начать сотрудничество, но одно особенно выделяется.
Рамос, покинувший команду в 2021 году и сейчас находящийся без клуба, продолжает усердно тренироваться и хотел бы помочь «Реалу», оказавшемуся в непростом положении. Однако руководство даже не рассматривает данный вариант, эту историю считают окончательно завершенной.
Рамос выступал за «Реал» больше 15 лет. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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