Рамос хотел вернуться в «Реал» до конца сезона. Перес и Санчес поблагодарили игрока, но отказались от услуг Серхио (El Chiringuito)

«Реал» отказался вернуть Серхио Рамоса.

По информации El Chiringuito, защитник обсуждал с клубом возможность подписания краткосрочного контракта до конца сезона. Президент «Реала» Флорентино Перес и директор клуба Хосе Анхель Санчес поблагодарили Рамоса за предложение, но отказались от него.

38-летний Рамос находится в статусе свободного агента после ухода из «Севильи» в июне. Серхио выступал за «Реал » с 2005 по 2021 год.

Напомним, у «Реала» травмированы защитники Даниэль Карвахаль , Эдер Милитао , Давид Алаба и Лукас Васкес. При этом Карвахаль и Милитао пропустят остаток сезона из-за разрывов крестообразных связок.