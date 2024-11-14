Рамос хотел вернуться в «Реал» до конца сезона. Перес и Санчес поблагодарили игрока, но отказались от услуг Серхио (El Chiringuito)
«Реал» отказался вернуть Серхио Рамоса.
По информации El Chiringuito, защитник обсуждал с клубом возможность подписания краткосрочного контракта до конца сезона. Президент «Реала» Флорентино Перес и директор клуба Хосе Анхель Санчес поблагодарили Рамоса за предложение, но отказались от него.
38-летний Рамос находится в статусе свободного агента после ухода из «Севильи» в июне. Серхио выступал за «Реал» с 2005 по 2021 год.
Напомним, у «Реала» травмированы защитники Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба и Лукас Васкес. При этом Карвахаль и Милитао пропустят остаток сезона из-за разрывов крестообразных связок.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: El Chiringuito
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