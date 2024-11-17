Петржела о «Зените»: «Единственный российский клуб, который может выиграть еврокубок»
Властимил Петржела считает, что «Зенит» мог бы выиграть еврокубок.
«Зенит» – единственный российский клуб, который может выиграть еврокубок в будущем. У них есть хотя бы шанс. Думаю, сине-бело-голубые способны победить в Лиге конференций.
Но это случится не в ближайшем будущем. Сначала российские клубы должны вернуть на международную арену», – сказал бывший главный тренер «Зенита».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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