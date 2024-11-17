Медведев о «Зените» и 1:2 от «Фенербахче»: «Моуринью подтвердил, что ему такие матчи интересны независимо от того, сколько игроков основы у него в распоряжении» 

Александр Медведев заявил, что Жозе Моуринью был интересен матч с «Зенитом».

В пятницу петербургский клуб уступил «Фенербахче» (1:2) в товарищеской игре в Стамбуле.

«Тренер «Фенербахче », всем хорошо известный господин Жозе Моуринью , лично подтвердил, что ему такие матчи интересны независимо от того, сколько игроков основного состава у него находится в распоряжении», — сказал председатель правления «Зенита ».