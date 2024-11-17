  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренера Венгрии Салаи, которому стало плохо на матче с Нидерландами, выписали из больницы: «Я в порядке. Спасибо за сообщения»
1

Тренера Венгрии Салаи, которому стало плохо на матче с Нидерландами, выписали из больницы: «Я в порядке. Спасибо за сообщения»

Тренер сборной Венгрии, которому стало плохо во время матча, выписан из больницы.

Напомним, вчерашний матч Венгрии с Нидерландами в Лиге наций (0:4) был прерван более чем на минут в начале 1-го тайма. Ассистенту главного тренера и бывшему капитану венгерской сборной Адаму Салаи стало плохо, у него начались конвульсии.

Салаи унесли на носилках, ему оказывали медицинскую помощь в течение 20 минут, после чего доставили в больницу на машине скорой помощи.

Как сообщает Nemzeti Sport со ссылкой на M4 Sport, в ночь на воскресенье Салаи был выписан из больницы. Тренер отправился в расположение сборной и вернулся в Венгрию вместе с командой.

«Благодарю за все сообщения. Я в порядке», – написал Салаи в сторис инстаграма.

Тренер Венгрии потерял сознание – это уже второй кошмар сборной за полгода

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Nemzeti Sport
logoСборная Нидерландов по футболу
logoСборная Венгрии по футболу
происшествия
logoАдам Салаи
Федерация футбола Венгрии
соцсети
logoЛига наций УЕФА
logoЗдоровье
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чалов, Агкацев, Обляков, Дивеев, Кривцов и Черников покинули расположение сборной России и не сыграют с Сирией
5 минут назад
Никита Медведев об астрологии и тарологах: «Я религиозный человек, особо в это не верю, но не осуждаю тех, кому нравится. Футболисты достаточно суеверны»
18 минут назад
Агент Андреев ищет для «Спартака» клуб для сотрудничества в Первой лиге. Им может стать «Сокол» (Metaratings.ru)
48 минут назад
Пануччи готов вернуться в РФ: «Быстро прибегу сюда – люблю Москву, Россию. Мне нравится работать с профессионалами, это был фантастический опыт»
817 минут назад
Жирков о кальяне: «В наше время эту гадость завезли, поэтому я подсел, но не жалею. Сейчас, думаю, мало кто курит это»
218 минут назад
Откликайтесь на вакансию event-менеджера. Вместе сделаем лучшие мероприятия!
33 минуты назадВакансия
Арсен Адамов: «Кадыров – главный болельщик «Ахмата». К сожалению, он сейчас перестал ходить на наши матчи»
1135 минут назад
Хлусевич недоволен игровым временем в «Спартаке». Он интересен нескольким клубам РПЛ (Metaratings)
4648 минут назад
Чалов не сыграет с Сирией и вернется в расположение ПАОК («Р-Спорт»)
1549 минут назад
Кейн об отсутствии ключевых игроков сборной Англии: «После летних турниров многие забывают о важности осенних сборов. Позитивная атмосфера строится долго, но ее можно быстро потерять»
458 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Молодежная сборная России разгромила «Ботафого» U23 – 4:1. У Салтыкова дубль, Кокшаров и Дмитриев забили
9 минут назад
У «Гавра» Кузяева финансовые проблемы – дефицит более 10 млн евро. Исправить ситуацию могут продажи игроков зимой
329 минут назад
Если «Реал» подпишет Дэвиса, Гутьерреса не выкупят у «Жироны»
550 минут назад
Эрик Гарсия восстановится после паузы на сборные. Он может сыграть за «Барсу» против «Сельты»
5сегодня, 10:27
Президент «Сьона»: «Не жалеем о подписании Миранчука. Нужно время для адаптации. Скоро он будет на высшем уровне»
2сегодня, 10:18
Раньери о Хуммельсе: «Смотрел несколько его матчей и задаюсь вопросом, почему он не играет в «Роме». Я выбираю тех, кто поможет мне победить»
1сегодня, 10:06
Аморим о прозвище «поэт» от Роналду: «Я говорю от сердца»
2сегодня, 09:59
Защитник «Спартака» Бабич получил травму колена в игре за Сербию: «Он сказал, что может продолжать, но ему было больно – медики не решили проблему»
10сегодня, 09:48
Личка о матчах сборной России: «Я бы искал партнера из РПЛ. Когда видишь 11:0, можно задаться вопросом, нужно ли вообще это все»
6сегодня, 09:43
Павел Каманцев: «Публичные разъяснения по назначениям судей противоречат практике ФИФА и УЕФА»
6сегодня, 09:32