Тренера Венгрии Салаи, которому стало плохо на матче с Нидерландами, выписали из больницы: «Я в порядке. Спасибо за сообщения»
Тренер сборной Венгрии, которому стало плохо во время матча, выписан из больницы.
Напомним, вчерашний матч Венгрии с Нидерландами в Лиге наций (0:4) был прерван более чем на минут в начале 1-го тайма. Ассистенту главного тренера и бывшему капитану венгерской сборной Адаму Салаи стало плохо, у него начались конвульсии.
Салаи унесли на носилках, ему оказывали медицинскую помощь в течение 20 минут, после чего доставили в больницу на машине скорой помощи.
Как сообщает Nemzeti Sport со ссылкой на M4 Sport, в ночь на воскресенье Салаи был выписан из больницы. Тренер отправился в расположение сборной и вернулся в Венгрию вместе с командой.
«Благодарю за все сообщения. Я в порядке», – написал Салаи в сторис инстаграма.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Nemzeti Sport
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