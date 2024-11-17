Помощник тренера Венгрии потерял сознание – это уже второй кошмар сборной за полгода

Хорошо, что Адам Салаи в порядке.

Матч Венгрии и Нидерландов в Лиге наций стартовал с ужасного эпизода: 36-летний помощник главного тренера венгров Адам Салаи потерял сознание. И напомнил июньский кошмар во время Евро-2024.

Что известно? Салаи пришлось реанимировать на поле, но сейчас его состояние стабильно

Игру остановили уже на 8-й минуте. Медиа пишут, что сознание на скамейке потерял Адам Салаи, бывший капитан сборной, а сейчас помощник главного тренера Марко Росси.

Игроки и штаб сборной Венгрии образовали круг и закрылись от камер. Ситуация была тяжелой – венгерские медиа написали , что Салаи пришлось реанимировать.

Пострадавшего доставили в подтрибунное помещение на носилках. Игру возобновили через 10 минут. Перед решением судья проконсультировался с капитаном венгров Домиником Собослаи.

Салаи увезли в ближайшую больницу.

Успокаивающие детали от Венгерской футбольный ассоциации: Адам уже в сознании, его состояние стабильно.

На 9-й минуте матча подавленная Венгрия пропустила – Ваут Вегорст реализовал пенальти. На 12-й добавленной (из-за вмешательства врачей компенсировали 13) Коди Гакпо удвоил, тоже с пенальти.

Салаи в сборной с октября: бывший нападающий завершил карьеру в 2023-м, но до национальной команды не тренировал. Защитник Жолт Надь говорил, что появление Салаи мотивирует игроков.

Это второй кошмар Венгрии за полгода: в июне пострадал нападающий Варга

На Евро-2024 в игре против Шотландии (1:0) в тяжелейшей ситуации оказался нападающий Барнабаш Варга.

На 68-й минуте вратарь Шотландии Ангус Ганн снес форварда. Он упал, были заметны конвульсивные движения.

Из-за травмы игру прервали на несколько минут. Сразу после падения руки Варги поднялись – и тут же рухнули вслед за нападающим.

На поле появились врачи, но почему-то не торопились и шли пешком. Трибуны освистали их, а игроки торопили.

Пострадавшего спрятали за ширмой от камер.

И увезли на каталке. Помогал капитан венгров Доминик Собослаи: «Я был там одним из первых, тяжело такое видеть, мне буквально жгло глаза. Не понимаю, как работает протокол, почему врачам не разрешают бегать или приносить носилки. Наша скамейка собрала всех врачей, которых смогла, и я работал вместе с ними. Не думаю, что протокол в этот момент что-то значит».

Игрока со стадиона увезли в больницу. Он был в сознании и мог поддерживать разговор. Диагностировали множественные переломы лицевых костей, было сломано несколько мелких и крупных костей, некоторые сместились. Но восстановление прошло быстро: игрока прооперировали и уже через несколько дней выписали из больницы в Штутгарте.

Варга вернулся на поле в августе – успел к четвертому туру чемпионата Венгрии. С тех пор не пропускает и матчи сборной: в сентябре и октябре обошелся без голов, сейчас получил новый шанс.

Надеемся, больше подобных инцидентов не будет.

Страшная травма Варги – ширма и ужас всего стадиона. Хорошо, что он в сознании

Фото: East News /Attila KISBENEDEK / AFP, AP Photo/Patrick Post; Marijan Murat/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Roy Lazet/Soccrates, Carl Recine