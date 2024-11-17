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Аморим о прозвище «поэт» от Роналду: «Я говорю от сердца»

Рубен Аморим рассказал о прозвище, которое ему дал Криштиану Роналду.

– Кто-то сказал, что Криштиану Роналду назвал вас «поэтом». Это правда?

– Да. Но это забавно, потому что когда я говорю, делаю это от всего сердца. Думаю, люди чувствуют. Это было просто развлечение, – сказал новый тренер «Манчестер Юнайтед».

Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
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