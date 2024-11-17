Дьокереш о трансфере в «МЮ»: «У Аморима там уже есть нападающие, наверное. Хочу закончить сезон в «Спортинге» – мне тут нравится, не придаю значения слухам»
26-летнего нападающего связывают с рядом топ-клубов, а после ухода главного тренера Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед» появились предположения, что игрок тоже может присоединиться к манкунианцам.
«Я не думаю об этом и не придаю этому значения. Это слухи, ничего конкретного. Конечно, я хочу закончить сезон в «Спортинге», мне нравится там. Я не испытываю стресса из-за изменений в команде.
У него [Рубена Аморима], наверное, там уже есть нападающие... Очень грустно, что он ушел из «Спортинга», но, конечно, мы понимаем это решение. Он очень много значил для меня, учитывая, что он дал мне возможность [играть] и помог развиваться.
Теперь мы с нетерпением ждем возможности поработать с новым тренером [Жоау Перейрой].
У меня нет особых предпочтений [касательно нового клуба]. Посмотрим... Самое главное – иметь возможность играть. Есть и другие факторы, но посмотрим, когда придет время», – заявил нападающий «Спортинга» в разговоре с Fotbollskanalen.
В текущем сезоне Дьокереш провел 11 матчей в чемпионате Португалии, забил 16 голов и сделал одну результативную передачу. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
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