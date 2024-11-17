Рой Кин пожаловался на соседей: «В 7:15 утра кто-то убирает листья воздуходувкой – хочется подойти и сказать: «Люди еще спят!» Нужно это запретить, думаю»

Рой Кин пожаловался на шум по утрам от своего соседа.

«Утром в 7:15 я вышел погулять со своей собакой. Там, где я живу, в четверть восьмого утра кто-то убирает листья [воздуходувкой].

Это возмутительно. Думаю, это нужно запретить. Хочется подойти и сказать: «Люди еще спят!»

Нельзя их [воздуходувки] использовать, когда еще только 8 часов», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед » Кин в подкасте The Overlap.