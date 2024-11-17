Перес пока не уверен в необходимости зимних трансферов для «Реала», Анчелотти хочет усиления
Ситуация с зимними трансферами «Реала» остается неопределенной.
По данным Relevo, директор «Реала» Хосе Анхель Санчес и тренер Карло Анчелотти хотели бы усилить состав в ближайшее трансферное окно.
Однако президент клуба Флорентино Перес пока не уверен в необходимости зимних трансферов и не дал четкого ответа о том, что делать.
Например, один из вариантов «Реала» на зиму – Эмерик Лапорт. Но трансфер будет затратным с финансовой точки зрения. Сам Перес готов потратиться на усиления в 2025 году, но это касается скорее летнего окна, чем зимнего.
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