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Перес пока не уверен в необходимости зимних трансферов для «Реала», Анчелотти хочет усиления

Ситуация с зимними трансферами «Реала» остается неопределенной.

По данным Relevo, директор «Реала» Хосе Анхель Санчес и тренер Карло Анчелотти хотели бы усилить состав в ближайшее трансферное окно.

Однако президент клуба Флорентино Перес пока не уверен в необходимости зимних трансферов и не дал четкого ответа о том, что делать.

Например, один из вариантов «Реала» на зиму – Эмерик Лапорт. Но трансфер будет затратным с финансовой точки зрения. Сам Перес готов потратиться на усиления в 2025 году, но это касается скорее летнего окна, чем зимнего.

Опубликовано: Sports
Источник: Relevo
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
возможные трансферы
logoФлорентино Перес
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoЭмерик Лапорт
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