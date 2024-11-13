Глава Ла Лиги Тебас о Пересе: «Он стал считать себя мессией в последнее время, сказал, что «Реал» хочет спасти футбол. Упрямый человек, хочет быть правым во всем»

Хавьер Тебас высказался о самомнении Флорентино Переса.

Президент Ла Лиги ответил на вопрос о том, опасается ли он проекта Суперлиги .

«Пока Флорентино руководит «Реалом», я буду беспокоиться и волноваться. Я хорошо знаю Флорентино много лет, и он очень настойчивый человек, очень упрямый, он всегда хочет быть правым во всем.

В последнее время он стал считать себя мессией. Давайте посмотрим, что он скажет на собрании клубов. На последнем он сказал, что «Мадрид » пришел спасти футбол, он считает себя мессией», – сказал президент Ла Лиги.

Тебас о Суперлиге: «Она вредит футбольной экосистеме – остальные турниры будут опустошены. У игроков топ-клубов будет 10 Ferrari вместо 6. Это тот футбол, которого мы хотим?»