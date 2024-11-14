Перес заявил Анчелотти, что это «не тот Мбаппе, которого он подписывал». В «Реале» хотят, чтобы Килиан стал лидером как можно скорее (Relevo)

Флорентино Перес не в восторге от игры Килиана Мбаппе за «Реал».

Relevo сообщает, что одной из проблем в клубе считают отсутствие лидера, и, по мнению членов руководства, им должен стать именно французский футболист.

Утверждается, что форварда подписали для того, чтобы он был лучшим футболистом команды, новым Криштиану Роналду, а не новым Николя Анелька. «Реал » хочет, чтобы Мбаппе как можно скорее стал главным действующим лицом.

Отмечается, что президент мадридского клуба Флорентино Перес в одном из последних разговоров заявил Карло Анчелотти , главному тренеру, что «это не тот Мбаппе, которого он подписывал», что Килиану следует выйти из тени и превратиться в лидера. Сам Анчелотти тоже хочет, чтобы звездный статус форварда начал проявляться на поле.

В этом сезоне Мбаппе провел в Ла Лиге 11 матчей и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .