Перес заявил Анчелотти, что это «не тот Мбаппе, которого он подписывал». В «Реале» хотят, чтобы Килиан стал лидером как можно скорее (Relevo)
Relevo сообщает, что одной из проблем в клубе считают отсутствие лидера, и, по мнению членов руководства, им должен стать именно французский футболист.
Утверждается, что форварда подписали для того, чтобы он был лучшим футболистом команды, новым Криштиану Роналду, а не новым Николя Анелька. «Реал» хочет, чтобы Мбаппе как можно скорее стал главным действующим лицом.
Отмечается, что президент мадридского клуба Флорентино Перес в одном из последних разговоров заявил Карло Анчелотти, главному тренеру, что «это не тот Мбаппе, которого он подписывал», что Килиану следует выйти из тени и превратиться в лидера. Сам Анчелотти тоже хочет, чтобы звездный статус форварда начал проявляться на поле.
В этом сезоне Мбаппе провел в Ла Лиге 11 матчей и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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