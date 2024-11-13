  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Базу «Реала» переименуют в честь Переса. Новое название появилось на сайте городского совета Мадрида (As)
29

Базу «Реала» переименуют в честь Переса. Новое название появилось на сайте городского совета Мадрида (As)

Тренировочную базу «Реала» переименуют в честь Флорентино Переса.

Напомним, в августе прошлого года руководители нескольких фан-клубов «Реала» выступили с инициативой переименовать «Вальдебебас» в честь президента клуба, после чего предложение рассмотрела Генеральная ассамблея «Реала».

Как сообщает As, сосьос мадридского клуба поддержали идею переименовать тренировочную базу. Однако после голосования Перес настоял на том, чтобы новое название спортивному городку присвоили лишь после его распоряжения, поскольку на тот момент «не был психологически готов» к тому, чтобы клубную базу «Реала» назвали в его честь.

Также утверждается что на Ассамблее 2022 года была выдвинута идея о переименовании в честь Переса «Сантьяго Бернабеу», но президент «Реала» не поддержал эту инициативу.

На карте, размещенной на сайте городского совета Мадрида, тренировочная база «Реала» получила новое название. На официальном сайте «Реала» и в сервисах Google название клубной базы остается прежним.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoФлорентино Перес
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В «Реале» считают, что только Анчелотти может исправить ситуацию, тренеру доверяют (Marca)
756 ноября, 16:29
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Матч памяти Федора Черенкова. Легенды «Спартака» уступили легендам «Динамо»
13014 минут назад
Роман Павлюченко: «В нашей стране одна народная команда – «Спартак». И один народный футболист – Черенков!»
1522 минуты назад
Губерниев о словах Дзюбы про «Локо»: «Последовал примеру Роналду, но тот – гениальный футболист, а этот – нет. В списке лучших в истории Аршавин есть с натяжкой, Артема нет»
1134 минуты назад
Алаев об иностранных тренерах в РПЛ: «Клубы стараются приглашать качественных специалистов – Станкович, Николич, например. Налог на легионеров обсудим, если предложат на исполкоме»
537 минут назад
«Гюлер должен больше играть за «Реал». Большая скамейка вредна для его развития, вокруг много фигур мирового уровня. Анчелотти не должен допустить стагнации». Коркут об Арде
1255 минут назад
«Арсенал», «Ливерпуль», «МЮ» и «Тоттенхэм» потребуют компенсацию, если «Сити» признают виновным по делу о 115 нарушениях. Упущенная выгода составит сотни миллионов фунтов (The Times)
3956 минут назад
«Локо» об интервью Дзюбы: «Грубое нарушение спортивной этики, неуважение к футбольному сообществу. Удивляет, что это нашло место в эфире «Матч ТВ». РПЛ поддерживает такой формат общения?»
72сегодня, 17:59
«Все говно, один Дзюба – Д’Артаньян. Он просто комплексует – если обижен, иди в водовозы». Губерниев об интервью Артема
47сегодня, 17:20
Миранчук о дороге в сборную: «24 часа, по-моему. Атланта-Стамбул – 10,5 часов, 2,5-3 часа в Минводы, до Краснодара 4,5-5 часов. Не знаю, сколько там вышло»
35сегодня, 17:01
Это форма «Милана» или «Ювентуса»? Златан не справился
сегодня, 17:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Журавель о заявлении «Локо»: «Шок-контент покруче высказываний Дзюбы – нужен мощный обидозамеритель. Поразительно, что в словах Артема виноват оказался микрофон «Матч ТВ»
59 секунд назад
Боккетти о переходе Соболева в «Зенит»: «Никогда бы так не поступил – не смог бы уехать из «Спартака», чтобы играть за конкурента. Сделал бы все, чтобы моя команда была сильнее»
9 минут назад
Тренер Брунея о составе на матч с Россией: «Не скажу, что это микс первой и второй команд. Недосчитались 5-6 человек из лиги Сингапура – на их место взяли новеньких»
213 минут назад
Миранчук о музыке: «Слушал Centr, Гуфа, L’One, когда был помоложе. Еехал в сборную, включил «Смысловые галлюцинации» – очень душевно»
123 минуты назад
Агент Батракова о новом контракте с «Локо»: «Когда ребята уйдут в отпуск после этой части чемпионата, встретимся и начнем разговаривать»
9сегодня, 17:32
«Лейпциг» может арендовать Коло-Муани у «ПСЖ». В нем видят замену Шешко, но выкуп может не состояться из-за высокой зарплаты форварда
3сегодня, 17:15
Робертсон о «Ливерпуле»: «Многие списали меня со счетов, но я стараюсь доказать, что они не правы. Мы с тренером уважаем друг друга, он знает мою роль в раздевалке»
4сегодня, 17:05
Де Йонг о травме голеностопа: «Иногда думал: «Смогу ли я когда-нибудь полностью выздороветь?» Счастлив вернуться в сборную Нидерландов, мы многого добьемся, надеюсь»
6сегодня, 16:39
Наумов о словах Дзюбы: «Пожмут ли ему руку Семак и Галактионов? Тем более у него руки шаловливые»
13сегодня, 15:47
Семак о Глушенкове перед матчем с «Фенербахче»: «Полетит с «Зенитом», какое-то игровое время уже получит, возможно»
7сегодня, 15:37