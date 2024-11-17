Каннаваро о «Золотом мяче»: «Никто меня особо не впечатлил, не было фаворитов. Победу Родри надо уважать»
Фабио Каннаваро считает, что в борьбе за «Золотой мяч»-2024 не было фаворитов.
– Нельзя пройти мимо церемонии «Золотого мяча». Как оцените победу Родри? Был ли у вас свой фаворит?
– Никто меня особо не впечатлил в течение года, не было фаворитов. Был Карвахаль, но для защитников стало труднее завоевать награду.
Родри получил «Золотой мяч», и это нормально, этот результат надо уважать, – сказал экс-игрок сборной Италии, «Ювентуса» и «Реала».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости