Каннаваро о «Золотом мяче»: «Никто меня особо не впечатлил, не было фаворитов. Победу Родри надо уважать» 

Фабио Каннаваро считает, что в борьбе за «Золотой мяч»-2024 не было фаворитов.

– Нельзя пройти мимо церемонии «Золотого мяча». Как оцените победу Родри? Был ли у вас свой фаворит?

– Никто меня особо не впечатлил в течение года, не было фаворитов. Был Карвахаль, но для защитников стало труднее завоевать награду.

Родри получил «Золотой мяч », и это нормально, этот результат надо уважать, – сказал экс-игрок сборной Италии, «Ювентуса» и «Реала».

«Золотой мяч» Родри – феноменален