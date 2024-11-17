Мостовой о здоровье: «На следующей неделе поеду на обследование. Сделают КТ. Камни же есть»
Александр Мостовой рассказал о состоянии своего здоровья.
«На поле я пока [выходить] не могу. На следующей неделе поеду на обследование. Сделают КТ, посмотрят, все скажут. Камни же есть», — сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.
4 октября Мостовой был госпитализирован и перенес операцию по удалению камней из почек.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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