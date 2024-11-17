Мостовой о здоровье: «На следующей неделе поеду на обследование. Сделают КТ. Камни же есть» 

Александр Мостовой рассказал о состоянии своего здоровья.

«На поле я пока [выходить] не могу. На следующей неделе поеду на обследование. Сделают КТ, посмотрят, все скажут. Камни же есть», — сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.

4 октября Мостовой был госпитализирован и перенес операцию по удалению камней из почек.