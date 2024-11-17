Думфрис о плей-офф Лиги наций: «Было бы здорово сыграть с Италией. У Нидерландов есть перед ней должок»
Дензел Думфрис хочет, чтобы в 1/4 финала Лиги наций Нидерландам попалась Италия.
«Было бы здорово сыграть с Италией. У нас есть перед ней должок за матч в Энсхеде (2:3 в Лиге наций в 2023 году в игре за 3-е место – Спортс”).
Ну, а у меня будет возможность встретиться со своими одноклубниками», – сказал защитник сборной Нидерландов и «Интера».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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