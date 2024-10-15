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Победы Франции, Италии и Германии, камбэк Турции и поражение Грузии. Главное в Лиге наций

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Дьокереш снова забил.

Завершился новый игровой день Лиги наций. Здесь главные сюжеты.

Победы Франции, Италии и Германии. И дубль Собослаи

В элитном дивизионе А сыграно четыре матча – в группах A2 и А3.

Франция обыграла Бельгию, хотя 20 минут защищала победный счет в меньшинстве – 2:1. Удалился Орельен Тчуамени за фол на Юри Тилемансе, сорвав опасную атаку на 76-й минуте ценой второй желтой. Французы вели 2:1 благодаря дублю Рандаля Коло-Муани. Он мало забивает за «ПСЖ», а вот в сборной всегда полезен и даже пенальти бьет, когда нет Килиана Мбаппе.

У Бельгии забил форвард Лои Опенда. Тот подменяет Ромелу Лукаку, который попросил Доменико Тедеско дать время адаптироваться в «Наполи». Кевин де Брюйне отдыхает, в ноябре тоже не приедет. Про Тибо Куртуа вы знаете, у него конфликт с тренером. Так что капитанил Юри Тилеманс, и он в первом тайме смазал пенальти.

Италия разгромила Израиль – 4:1, но там напряглись из-за ситуации на трибунах. Перед матчем в Удине фанаты Италии устроили шествие в поддержку Палестины – поучаствовало почти две тысячи человек. Болельщики выражали позицию и во время матча.

На поле произошло не так много интересного, пока на 41-й минуте Италия не заработала пенальти – реализовал форвард Матео Ретеги из «Аталанты», забивает в третьем матче подряд. На 54-й минуте забил Джованни Ди Лоренцо, израильтяне ответили голом Мохаммада Абу-Фани. Но отыграться это не помогло – на 72-й минуте забил Давиде Фраттези. Через семь минут дубль оформил Ди Лоренцо, защитник «Наполи».

Первой в группе А2 идет Италия – 10 очков, сразу за ней Франция – 9 очков. У Бельгии 4 очка, у Израиля – 0, дальше играть с Францией. Италия встретится с Бельгией.

Германия обыграла Нидерланды – 1:0. Единственный гол забил Джейми Левелинг из «Штутгарта». Это его первый матч за сборную, и сразу дебютный мяч. Джейми еще три года назад играл во второй Бундеслиге, поднялся с «Гройтер Фюртом». Летом 2022-го пошел в «Унион», но там не сверкнул, зато у тренера Себастиана Хенесса играет постоянно и дорос до сборной.

Венгрия спокойно обыграла Боснию и Герцеговину – 2:0, дубль у Доминика Собослаи. Тот отлично начал сезон за «Ливерпуль», а в сборной давно лидер. Один из голов с пенальти. Да, Босния создала много моментов, но 38-летний Эдин Джеко ни один не реализовал. А вот Миралем Пьянич в сборной не играет, он остался в расположении ЦСКА.

В группе А3 лидирует Германия – 10 очков. У Нидерландов и Венгрии по 5, а у Боснии – одно очко за счет ничьей с Венгрией. Уже в ноябре встретятся Германия – Босния и Нидерланды – Венгрия.

Турция чудом устроила камбэк, а вот Грузия проиграла

Во втором дивизионе В сыграли четыре матча – в группах В1 и В4.

Грузия смотрелась ярче, но проиграла Албании – 0:1. Все решил мяч Кристьяна Аслани из «Интера», классно ударил из-за штрафной на старте второго тайма. Грузины много атаковали и наиграли на 1,24 по ожидаемым голам. Не помогло.

Аслани закрепил хороший старт сезона: играет не так много, зато продлил контракт и пока останется в Италии. Был интерес из Англии. «Интер» верит в албанского Пирло, именно так Кристьяна прозвали в «Эмполи». Он же посвятил свой гол брату Лео, у которого день рождения.

Украина сыграла вничью с Чехией – 1:1. Пропустили уже к 18-й минуте, забил хавбек Лукаш Черв, а во втором тайме отыгрались – Артем Довбик реализовал пенальти. Пока пятый мяч форварда в этом сезоне: четыре за «Рому», один за сборную. Адаптация в Италии дается непросто на фоне тренерских перестановок в Риме.

В группе B1 лидирует Чехия – 7 очков, у Грузии и Албании по 6 очков, у Украины – 4. Следующий тур 16 ноября: Албания – Чехия, Грузия сыграет с Украиной.

Турция ярко перевернула матч с Исландией – 4:2. Уже на 3-й минуте пропустили от форварда Орри Оускарссона, это новый партнер Арсена Захаряна в «Сосьедаде». Исландцы закрылись, а хозяева не могли пробить голкипера Хаукона Вальдимарссона. Было тяжело.

Но спустя час все перевернулось: на 62-й забил хавбек Ирфан Кахведжи из «Фенербахче», еще через пять минут заработали пенальти. Хакан Чалханоглу реализовал. Камбэк?

Нет, это не все. На 83-й минуте Исландия забила второй – это сделал Андри Гудьонсен. Турции опять пришлось возвращаться в игру, но во второй раз управились за пять минут, забил Арда Гюлер. А под конец исландцев добил Керем Актюркоглу.

Уэльс спокойно разобрался с Черногорией – 1:0. Создали много моментов, но забили с пенальти – постарался вингер Харри Уилсон. Воспитанник «Ливерпуля» – лидер Уэльса прямо сейчас, хотя мало играет за «Фулхэм».

Первой в группе B4 идет Турция – 10 очков. У Уэльса – 8 очков, у Исландии – 4. Черногория не взяла ни одного. В туре через месяц Турция примет Уэльс, а Черногория – Исландию.

Азербайджан идет с нулем. Дьокереш снова забил

В третьем дивизионе C сыграли два матча – оба в группе C1.

Азербайджан обидно проиграл Словакии – 1:3, все из-за удаления Махира Эмрели. Пропустили уже на 15-й минуте – автогол защитника Раиля Мамедова. Отыгрались еще до перерыва за счет гола Турала Байрамова. Хозяева задавили словаков, наиграли еще минимум на гол.

Удаление Эмрели на 70-й минуте все поломало – через пять минут забил хавбек Лукаш Гараслин. Сил отыгрываться уже не осталось, а на 86-й минуте азербайджанцев третьим голом добил полузащитник Давид Дюриш.

Швеция разгромила Эстонию – 3:0, и снова забил Виктор Дьокереш. Всего у форварда «Спортинга» аж 16 голов в 15 матчах за клуб и сборную, четыре забил в Лиге наций. Хотя в этом матче Дьокереша затмил вингер Себастиан Нанаси из «Страсбура», у него дубль.

В группе С1 лидируют Швеция и Словакия – по 10 очков. У Эстонии – 3 очка. У Азербайджана – 0 с 11 пропущенными за четыре матча. Дальше шведы играют со словаками, а азербайджанцы попытаются взять реванш у эстонцев. Но это уже в ноябре.

Фото: Gettyimages/Maja Hitij, Dan Istitene; IMAGO/Global Look Press; East News/AP Photo/Sergei Grits

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