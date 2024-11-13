6 интриг Лиги наций: Черчесов против Холанда, опередит ли Греция Англию, а Венгрия – Нидерланды

И мимо зарубы Сан-Марино – Гибралтар снова не пройти.

Во время ноябрьской международной паузы завершится групповой этап Лиги наций. Внимание к турниру даже в два последних тура не слишком велико, но несколько интриг подсветить стоит.

Считается, что Бельгия 52 года не побеждает Италию. Не сделает этого сейчас – не попадет в плей-офф

В группе А2 Италия лидирует с 10 очками, у Франции – 9, у Бельгии – 4 (Израиль – без очков). Для выхода в четвертьфинал бельгийцам надо побеждать дома итальянцев и затем выигрывать в последнем туре (и даже этого может не хватить).

В разных источниках можно прочитать, что Бельгия последний раз обыгрывала Италию в 1972 году. Это правда, если не считать товарищеские матчи – две ничьих и четыре поражения. А если считать, то окажутся только две победы в 13 играх – тоже совсем мало.

Италия вполне комфортно чувствует себя на выезде – в Лиге наций она выиграла четыре последних гостевых матча против Венгрии, Нидерландов, Франции и Израиля.

Вердикт букмекеров: Бельгия вылетит, потому что Италия не проиграет. 37% дают на победу хозяев, 67% – на ничью или победу гостей. Напоминаем, здесь не должно складываться 100%, так как процент вероятности рассчитывается конвертацией из букмекерских коэффициентов.

Матч пройдет 14 ноября в 22:45 по московскому времени.

Нидерланды колотили Венгрии 34 гола в шести играх, а теперь при поражении не выйдут в 1/4

Статистика все еще свежа – за 19 лет, начиная с 1994-го, голландцы нанесли венграм шесть поражений с множеством голов. Просто ужас – 7:1, 6:1, 4:0, 5:3, 4:1, 8:1.

Сейчас они встречаются в Амстердаме в группе А3. Прервать эту серию Венгрия смогла в октябре, причем чуть не обыграла Нидерланды – пропустила под конец (1:1). Немцев с десятью очками достать сложно, а по пять сейчас у венгров и голландцев. Кто победит – тот и в четвертьфинале.

Вердикт букмекеров: точно выйдут голландцы, у них 72% вероятности победы, в отличие от венгров (всего 12%).

Ждем подтверждения 16 ноября в 22:45.

Дания больше 30 лет не побеждает Испанию, сейчас пора бы – для досрочного выхода

Это группа А4, в которой с 10 очками лидирует Испания, а с семью ее подпирает Дания (ниже – четыре у Сербии и одно у Швейцарии). Датчане примут испанцев – неудобного соперника.

Дания вообще всего лишь дважды обыгрывала Испанию в 18 матчах. Один раз это было в товарищеской игре в 1979 году (1:0), второй – в отборочной группе к ЧМ-1994 (тоже 1:0). С 1993 года – восемь матчей, в которые уместилась только одна ничья, а с ними – семь поражений.

Если удастся выиграть сейчас – и серию прервут, и матч против сербов в последнем туре ничего решать не будет, так как Дания выйдет досрочно.

Вердикт букмекеров: на непроигрыш Испании вообще дают 85%, победа Дании оценивается не выше 19%.

Игра состоится 15 ноября в 22:45.

Греция может отправить Англию в плей-офф, если не проиграет ей дома

В группе В2 Греция лидирует с 12 очками, у Англии после поражения от нее дома осталось девять. Томас Тухель придет только в следующем году, так что англичане добывают результат без него.

Любой исход кроме победы в гостях над Грецией – точно не первое итоговое место и наверняка выход в плей-офф в борьбу за выход в дивизион А, тогда как греки отправятся в элиту досрочно. А ведь до октября Англия Греции никогда не проигрывала.

Вердикт букмекеров: в англичан все равно верят – 53% на победу. Но и на то, что греки не проиграют – 51%.

Матч ожидается 14 ноября в 22:45.

Черчесов снова будет думать, как сдержать Холанда

В группе В3 у Казахстана со Станиславом Черчесовым одно очко, а у Норвегии, Австрии и Словении – по семь. Впереди у Казахстана домашняя встреча с австрийцами и гостевая с норвежцами.

Как справляться с Эрлингом Холандом Черчесов уже рассказывал: «У нас это оружие называется нашими защитниками – Алип, Касым, Марочкин. АКМ – три центральных защитника, которые его сдерживают».

За выход в дивизион А бороться практически невозможно, а после 0:4 в Австрии критика усилилась. Но Черчесов обращал внимание на другое: «Пересмотрев матч и изучив цифры: провальным был только результат, а не качество игры».

Вердикт букмекеров: у Казахстана почти нет шансов на победу над Австрией – они оценены всего в 9%, тогда как у соперника – в 79%. Против Норвегии котировки будут доступны позже.

14 ноября в 18:00 Казахстан сыграет дома с Австрией, а 17-го в 20:00 с Норвегией.

И еще суперинтрига – отомстит ли Сан-Марино Гибралтару?

Ну как же пройти мимо такой битвы? В группе D1 Гибралтар лидирует с пятью очками, а у Сан-Марино – три и игра в запасе. 677 зрителей наблюдали за тем, как Гибралтар выиграл 1:0, теперь нужен реванш в Серравалле.

Победа Сан-Марино – досрочный выход! А при ничьей все решится во встрече Сан-Марино и Лихтенштейна.

Вердикт букмекеров: победа хозяев оценена в 28%, а Гибралтара – в 41%.

Сражение запланировано на 15 ноября в 22:45.

Ставочная вики Спортса

Фото: IMAGO/Marcel van Dorst/DeFodi/Global Look Press ; East News /AP Photo/Alikhan Sariyev