Германия забила 7, Дьокереш сравнялся с Роналду. Главное в Лиге наций

Самая запутанная группа – с Украиной и Грузией.

Новая порция матчей Лиги наций – предпоследний тур завершился. Главные хайлайты субботы.

7:0 и 4:0 – так громят Германия и Нидерланды! Они же и вышли в плей-офф

В группе А3 два разгрома от фаворитов.

● Германия разнесла Боснию и Герцеговину – 7:0. Немцы приступили к погрому уже на 2-й минуте, когда Йозуа Киммих навесил, а Джамал Мусиала головой пробил точно в угол. В середине первого тайма нападающий Тим Кляйндинст удачно подставил ногу вблизи ворот, ближе к концу Флориан Виртц и Кай Хавертц расчертили классную комбинацию – и стало 3:0. Во втором тайме избиение продолжилось. Виртц и Кляйндинст сделали по дублю, Хавертц добавил к голу результативную передачу. Немцев расстроила только травма Киммиха на 70-й минуте.

Германия в этом году проиграла только безупречным испанцам – 1:2 в четвертьфинале домашнего Евро. В остальном – 10 побед и три ничьих. Юлиан Нагельсманн вернул немцев в топ-форму – не загрустили даже без Тони Кросса.

7:0 против Боснии – это самая крупная победа немцев с ноября 2021-го, когда бедный Лихтенштейн получил 0:9 в отборе к чемпионату мира-2022.

● Нидерланды убрали Венгрию (4:0). Венгры занервничали уже на 8-й минуте – по нефутбольным причинам. Помощник главного тренера Адам Салаи потерял сознание , игроки и штаб образовали круг и закрылись от камер. Салаи в итоге реанимировали и увезли в ближайшую больницу.

Матч продолжился – и венгры сразу же пропустили. Ваут Вегорст реализовал пенальти – и вряд ли расстроил соперников именно этим, здоровье тренера точно важнее. Коди Гакпо добавил второй мяч с пенальти на 45+12. Всего Нидерланды забили четыре, у флангового защитника Дензела Думфриса гол и ассист во втором тайме.

У Нидерландов первая победа за четыре игры, до этого было две ничьих, в том числе 1:1 с венграми, и поражение от немцев.

📌 Все ожидаемо: Германия (13 очков) и Нидерланды (8) идут в плей-офф. Венгрия точно третья (5 очков), это стыки за возможность остаться в Лиге А. Босния набрала лишь одно очко и вылетела в дивизион B. Последний тур уже не влияет на итоговое положение в группе.

Самая жаркая группа – Чехия, Грузия, Албания и Украина. Шансы подняться есть вообще у всех!

В группе B1 самая интересная ситуация перед финальным туром.

● Грузия сыграла вничью с Украиной (1:1). Оба гола забили грузины: экс-защитник «Рубина» и «Локо» Соломон Кверквелия срезал в свои, а вышедший на замену Жорж Микаутадзе сравнял на 76-й минуте. Хвича промолчал, хотя был максимально активен: сделал шесть удачных обводок, пять передач под удар, попал в штангу.

● Албания и Чехия выдали совсем блеклый матч – 0:0. Один голевой момент на обе команды. Две ничьих в самой конкурентной группе – чего еще было ждать?

📌 Чехия – 8, Грузия – 7, Албания – 7, Украина – 5. Перед последним туром шансы на повышение есть у всех. Чехия примет Грузию – для топ-2 хватит ничьей, а победа сохранит чехам лидерство. Грузинам лучше побеждать – в случае ничьей можно откатиться на третье место, а это уже риск вылететь в Лигу С. Украинцам в параллельной встрече нужно обыгрывать Албанию – гарантия третьего места и шанс на второе (если грузины не выиграют), напрямую в Лигу А Украина точно не выйдет.

Партнер Захаряна тащит Исландию в Лигу А. В последнем туре – битва с Уэльсом за стыки

В группе B4 отличились только исландцы – причем сразу дважды.

● Исландия разобралась с Черногорией – 2:0. Ближе к концу матча сверкнула молодежь: победу принесли голы Орри Оускарссона (20 лет) и Исака Йоуханнессона (21). Оускарссон забил уже три мяча в Лиге наций – это новый партнер Арсена Захаряна по «Сосьедаду»: перешел этим летом из «Копенгагена» за весомые 20 млн евро, но в основу пока не пробился.

Черногорцы провели ужасный турнир – пять поражений в пяти матчах с разницей 1:8. Ноль очков, последнее место – и заслуженный вылет в Лигу С.

● Турция и Уэльс закончили без голов (0:0). Турки были активнее (63% владения, 25:4 по ударам), но забить не удалось. При этом Турция в неплохой форме: три победы и две ничьих в пяти матчах Лиги наций.

📌 Уэльс (9 очков) хоть и не уступает, но может свалиться на третье место, если в последнем туре сгорит упертым исландцам (7 очков). Черногория точно вылетает. Турки, вероятно, выиграют группу и пройдут в Лигу А – совсем не верится, что их остановят немотивированные черногорцы, а Уэльс параллельно размажет исландцев.

Швеция вернулась в дивизион B. Помогли Исак и Дьокереш

В группе C1 почти все ясно.

● Азербайджан не забил эстонцам (0:0) и приблизился к вылету в Лигу D. Азербайджанцы владели мячом 70% времени, чаще били (15:4), но реализовать преимущество не смогли. Зависли на последнем месте – после четырех поражений в пяти матчах.

● Шведы выиграли у Словакии (2:1), связку Исак-Дьокереш не удержать. У обоих 1+1 – и первый мяч влетел уже на 3-й минуте. Дьокереш уничтожает вообще всех: набрал 5 голов и 4 ассиста в пяти матчах Лиги наций. Он лучший снайпер турнира вместе с Криштиану Роналду (Португалия) и Беньямином Шешко (Словения) – все отличились по пять раз. А в гонке ассистентов Дьокереш вообще лидирует единолично.

📌 Швеция предсказуемо прыгает в Лигу B с первого места. Словакия остается второй, поэтому будет в стыках за повышение. Эстония продолжит играть в этом дивизионе, а вот Азербайджан, возможно, спустится в Лигу D.

Две худших команды с четвертых мест в Лиге С точно идут в последний дивизион – пока это как раз Азербайджан (1 очко) и Литва (0). В последнем туре у Азербайджана выезд к шведам – шансов на стыки немного.

Молдова голом на 92-й досрочно поднялась в Лигу С

Падаем в Лигу D.

● Молдова все-таки вскрыла Андорру – на 92-й минуте. Молдаване придавливали (16:7 по ударам), но забили перед свистком. Нападающий Вирджилиу Постолаки пустился в сольный проход, сместился к центру – и принес важнейшие три очка.

📌 Молдова набрала девять баллов и досрочно вышла в дивизион С. Даже если Мальта в последнем туре тоже выиграет у Андорры, останется только второй – из-за личных встреч с молдаванами. Мальтийцы точно сыграют в стыках за повышение в классе.

Помощник тренера Венгрии потерял сознание – это уже второй кошмар сборной за полгода

Фото: East News /Jakob Akersten Broden / TT News Agency via AFP, AP Photo/Patrick Post; Gettyimages.ru /Alex Grimm, Levan Verdzeuli, Stefan Ivanovic/Pixsell/MB Media