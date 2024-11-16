Жюль Кунде: «Я бы солгал, если бы сказал, что футбол мне нравится так же сильно, как и раньше. Раньше это было моим призванием, теперь это моя работа»
Жюль Кунде признался, что сейчас любит футболь меньше, чем раньше.
26-летний защитник «Барселоны» и сборной Франции высказался о планах на будущее.
«Это сложно, потому что у меня так много интересов. Я хочу, чтобы моя семья была в безопасности. Я также хотел бы помочь другим. Я не вижу себя тренером. Это слишком большой стресс. Быть тренером очень сложно. Но отношения между игроками и тренерами я считаю очень интересными.
Я бы солгал, если бы сказал, что футбол мне нравится так же сильно, как и раньше. Раньше это было моим призванием. Теперь это моя работа. Когда я начинал, моя жизнь вне поля была второстепенной», – сказал Кунде в подкасте The Bridge.
Жюль Кунде: «Моя одежда – часть моей индивидуальности. Люди хотят видеть, как я одеваюсь»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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