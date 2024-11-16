  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жюль Кунде: «Я бы солгал, если бы сказал, что футбол мне нравится так же сильно, как и раньше. Раньше это было моим призванием, теперь это моя работа»
1

Жюль Кунде: «Я бы солгал, если бы сказал, что футбол мне нравится так же сильно, как и раньше. Раньше это было моим призванием, теперь это моя работа»

Жюль Кунде признался, что сейчас любит футболь меньше, чем раньше.

26-летний защитник «Барселоны» и сборной Франции высказался о планах на будущее. 

«Это сложно, потому что у меня так много интересов. Я хочу, чтобы моя семья была в безопасности. Я также хотел бы помочь другим. Я не вижу себя тренером.  Это слишком большой стресс. Быть тренером очень сложно. Но отношения между игроками и тренерами я считаю очень интересными.

Я бы солгал, если бы сказал, что футбол мне нравится так же сильно, как и раньше. Раньше это было моим призванием. Теперь это моя работа. Когда я начинал, моя жизнь вне поля была второстепенной», – сказал Кунде в подкасте The Bridge. 

Жюль Кунде: «Моя одежда – часть моей индивидуальности. Люди хотят видеть, как я одеваюсь»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЖюль Кунде
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Игроки Косово оставили кучу мусора в раздевалке после матча с Румынией. Они ушли с поля до финального свистка из-за кричалок хозяев
2027 минут назадФото
Лига наций. Германия против Боснии и Герцеговины, Нидерланды играют с Венгрией, Украина разделила очки с Грузией
9131 минуту назадLive
Бруну – самый ценный игрок «МЮ» в этом сезоне по версии ESPN. Онана – 2-й, Майну – 3-й, Рэшфорд – 9-й, Магуайр – 14-й
338 минут назад
Мартинес о Роналду: «Дисциплинированный, целеустремленный. Он продолжает делать то, что у него получается лучше всего: забивать голы»
348 минут назад
Морган о дубле Роналду: «Еще два гола от Криштиану, блестящий удар ножницами. 🐐 продолжает играть как 🐐»
1750 минут назад
Владелец «Лиона» пообещал, что клуб не исключат из Лиги 1. Бизнесмен продаст долю в «Кристал Пэлас» для покрытия долга
4сегодня, 19:08
Он ездит по 70 км на коляске ради домашних матчей ЦСКА. Мы провели вместе день и проделали этот путь
сегодня, 19:00Спецпроект
«Барса» намерена продлить контракт с Иньиго и не рассчитывает на Кристенсена. Андреас интересен клубам АПЛ
17сегодня, 18:52
Жюль Кунде: «Моя одежда – часть моей индивидуальности. Люди хотят видеть, как я одеваюсь»
43сегодня, 18:35
Гризманн не знает, останется ли в «Атлетико» на следующий сезон. Клуб предлагает ему новый контракт, форвард интересен «Лос-Анджелесу» (Relevo)
7сегодня, 18:13
Ко всем новостям
Последние новости
Бернарду о четырех поражениях «Сити»: «Такого еще не было в моей карьере, не помню, чтобы мы проигрывали даже два матча подряд. Перерыв пошел на пользу»
37 секунд назад
«Семак – Иисус Христос российского футбола. Сережу ни с кем сравнивать не надо». Григорян о тренерах мужского и женского «Зенита»
512 минут назад
УЕФА открыл дисциплинарные дела после матча Румыния – Косово. Гости покинули поле из-за выкриков «Сербия, Сербия!»
119 минут назад
Германия – Босния и Герцеговина. Мусиала открыл счет на 2-й минуте. Онлайн-трансляция
231 минуту назадLive
У Украины 1 победа в 6 последних матчах. Команда Реброва идет последней в группе дивизиона B Лиги наций
16сегодня, 19:06
Мадуэке об уходе в подтрибунку после замены в матче с «Арсеналом»: «Я сходил в туалет и вернулся через 30 секунд. Всегда так делаю»
4сегодня, 18:26
«Зенит» отдал Адамова в аренду недобровольно. Попросили, и пришлось уйти». Дед Арсена о переходе защитника в «Ахмат»
7сегодня, 18:16
«Матч с Брунеем вызывал у болельщиков только смех. Лучше не играть, чем проводить такой матч, несерьезно это». Терехин о сопернике сборной России
9сегодня, 18:01
«В России нет маркетинга в футболе, просто тупая господдержка. Многие прилично зарабатывают на этом, зачем им что-то менять и развивать?» Первак об РПЛ
11сегодня, 17:48
Черчесов о 5 матчах Казахстана без побед: «Часто бывает, что тренер с игроками должны пережить определенную фазу. Она никогда не бывает розовой. Был бы я тренером без опыта, наговорил бы лишнего»
4сегодня, 17:44