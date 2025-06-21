Гравенберх – лучший опорник мира по версии FourFourTwo. Витинья – 2-й, Родри – 4-й, Тчуамени выше Камавинга

Райан Гравенберх возглавил список лучших опорных полузащитников от FourFourTwo.

После завершения основных турниров британский журнал обновил свои рейтинги лучших футболистов на различных позициях.

В топ-10 опорных хавбеков вошли:

1. Райан Гравенберх , «Ливерпуль ».

2. Витинья, «ПСЖ ».

3. Жоау Невеш , «ПСЖ».

4. Родри, «Манчестер Сити».

5. Йозуа Киммих, «Бавария».

6. Мойсес Кайседо, «Челси ».

7. Сандро Тонали, «Ньюкасл».

8. Мартин Субименди, «Сосьедад».

9. Орельен Тчуамени, «Реал».

10. Эдуардо Камавинга, «Реал».