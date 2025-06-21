Гравенберх – лучший опорник мира по версии FourFourTwo. Витинья – 2-й, Родри – 4-й, Тчуамени выше Камавинга
Райан Гравенберх возглавил список лучших опорных полузащитников от FourFourTwo.
После завершения основных турниров британский журнал обновил свои рейтинги лучших футболистов на различных позициях.
В топ-10 опорных хавбеков вошли:
1. Райан Гравенберх, «Ливерпуль».
2. Витинья, «ПСЖ».
3. Жоау Невеш, «ПСЖ».
4. Родри, «Манчестер Сити».
5. Йозуа Киммих, «Бавария».
6. Мойсес Кайседо, «Челси».
7. Сандро Тонали, «Ньюкасл».
8. Мартин Субименди, «Сосьедад».
9. Орельен Тчуамени, «Реал».
10. Эдуардо Камавинга, «Реал».
Что теперь будет с «Торпедо»?7985 голосов
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
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