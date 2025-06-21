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Гравенберх – лучший опорник мира по версии FourFourTwo. Витинья – 2-й, Родри – 4-й, Тчуамени выше Камавинга

Райан Гравенберх возглавил список лучших опорных полузащитников от FourFourTwo.

После завершения основных турниров британский журнал обновил свои рейтинги лучших футболистов на различных позициях.

В топ-10 опорных хавбеков вошли:

1. Райан Гравенберх, «Ливерпуль».

2. Витинья, «ПСЖ».

3. Жоау Невеш, «ПСЖ».

4. Родри, «Манчестер Сити».

5. Йозуа Киммих, «Бавария».

6. Мойсес Кайседо, «Челси».

7. Сандро Тонали, «Ньюкасл».

8. Мартин Субименди, «Сосьедад».

9. Орельен Тчуамени, «Реал».

10. Эдуардо Камавинга, «Реал».

Что теперь будет с «Торпедо»?7985 голосов
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
рейтинги
logoБавария
logoРеал Сосьедад
logoМойсес Кайседо
logoСандро Тонали
logoМанчестер Сити
FourFourTwo
logoЖоау Невеш
logoРеал Мадрид
logoпремьер-лига Англия
logoМартин Субименди
logoЧелси
logoВитинья
logoНьюкасл
logoбундеслига Германия
logoРодри
logoЛиверпуль
logoлига 1 Франция
logoРайан Гравенберх
logoЭдуардо Камавинга
logoПСЖ
logoЙозуа Киммих
logoОрельен Тчуамени
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