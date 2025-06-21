Сенников о трансферном бане «Локомотива» из-за долга «Мариуполю»: «Там мизерная сумма, будто специально все сделано. Неужели не могли выплатить? Просто кому? Наверное, нет адреса»

Дмитрий Сенников высказался о ситуации с трансферным баном «Локомотива».

Ранее ФИФА запретила московскому клубу регистрировать новичков в течение трех трансферных окон. Решение вынесено из-за ситуации с трансфером Марка Мампасси – железнодорожники не заплатили «Мариуполю» 50 тысяч евро.

«Локомотив» успел взять кого хотел. Я думаю, ничего страшного. Там какая‑то мизерная сумма, даже не понимаю, ощущение, как будто специально все сделано.

Неужели «Локомотив» не мог выплатить? Просто кому? Наверное, нет адреса», – сказал бывший защитник «Локомотива ».