Сенников о трансферном бане «Локомотива» из-за долга «Мариуполю»: «Там мизерная сумма, будто специально все сделано. Неужели не могли выплатить? Просто кому? Наверное, нет адреса»
Дмитрий Сенников высказался о ситуации с трансферным баном «Локомотива».
Ранее ФИФА запретила московскому клубу регистрировать новичков в течение трех трансферных окон. Решение вынесено из-за ситуации с трансфером Марка Мампасси – железнодорожники не заплатили «Мариуполю» 50 тысяч евро.
«Локомотив» успел взять кого хотел. Я думаю, ничего страшного. Там какая‑то мизерная сумма, даже не понимаю, ощущение, как будто специально все сделано.
Неужели «Локомотив» не мог выплатить? Просто кому? Наверное, нет адреса», – сказал бывший защитник «Локомотива».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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