  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кунде в винтажной куртке сборной Франции прибыл в расположение команды. Он обещал приехать в спортивном костюме после критики
Фото
24

Кунде в винтажной куртке сборной Франции прибыл в расположение команды. Он обещал приехать в спортивном костюме после критики

Жюль Кунде приехал в сборную Франции в спортивном костюме.

Защитник «Барселоны» прибыл в расположение национальной команды в шапке, черных брюках и винтажной куртке сборной Франции образца 1992 года. 

Напомним, ранее экстравагантные образы Кунде неоднократно становились предметом споров.

Подвергшись критике со стороны Жерома Ротена и Жан-Мишеля Ларке в октябре, Жюль заявил: «На следующий сбор все приедем в спортивных костюмах и бутсах, обещаю». 

Фото: rmcsport.bfmtv.com

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
logoЖером Ротен
logoБарселона
logoСборная Франции по футболу
logoЛа Лига
logoЖюль Кунде
logoЛига наций УЕФА
logoстиль
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Погба интересен клубам из Англии, Саудовской Аравии и МЛС. Переговоры о расторжении контракта с «Юве» – на продвинутой стадии
330 минут назад
Фанаты «Селтика» освистали минуту молчания в День поминовения перед матчем с «Килмарноком» и растянули баннеры в поддержку Палестины
1647 минут назад
Судья Кут, называвший Клоппа «полным мудаком», отстранен от работы до завершения расследования PGMOL
22сегодня, 15:41
Нагельсманн о попадании мяча в руку Кукурелье на Евро: «Я должен похвалить себя за спокойное поведение. До сих пор не понимаю, почему судья не посмотрел повтор»
15сегодня, 15:33
Черданцев о руке Кассьерры в штрафной «Зенита»: «Он стоит спиной к мячу, не видит его. Это явная и очевидная ошибка судьи? Нет. На повторе он ничего не разберет»
42сегодня, 15:24
Хенесс о «Баварии»: «Впервые за долгое время можно расслабиться. Теперь волнуются другие клубы»
6сегодня, 15:14
Дюков встретился с Чеферином на Кипре. Главы РФС и УЕФА обсудили перспективы российских команд на международной арене (Иван Карпов)
48сегодня, 15:13
А вы бы хотели, чтобы Харри Кейн наконец взял трофей?
сегодня, 15:00Спецпроект
Судья Кут называл Клоппа «полным мудаком» – видео появилось в соцсетях. PGMOL проводит проверку
53сегодня, 14:49
«Играть под руководством Пепа – это как учиться физике у Эйнштейна. Гвардиола – величайший в истории». Коларов о тренере «Ман Сити»
34сегодня, 14:34
Ко всем новостям
Последние новости
Гурцкая о трансферах «Спартака»: «Летом Амарал написал по 5 игроков на каждую позицию, в итоге – 25 августа, нихера нет. Зимой та же ##### – первые номера в шорт-листе вообще не знают об интересе»
513 минут назад
Ловчев считает, что «Зенит» станет чемпионом: «Краснодар» играет на пределе возможностей, без Кордобы и Сперцяна результаты не те. В «Зените» не два футболиста определяют игру»
416 минут назад
Орлов о Дзюбе и сборной: «Артем попал бы в состав, если бы отбирались на Евро или ЧМ. С другой стороны, Чалов разве лучше него выступает? Есть несостыковки»
131 минуту назад
Медведев об игре Соболева за «Зенит»: «Все оценки – во время зимней паузы»
643 минуты назад
Кимпембе о травме: «Разрыв ахиллова сухожилия хуже «крестов». В жизни бы не подумал, что проживу почти два года без футбола – не знаю, когда вернусь»
1сегодня, 15:36
«Раньше «Спартак» удивлял своим футболом, а теперь – глупыми решениями. Постоянно кого‑то увольняют и непонятно кого приглашают». Канчельскис о красно-белых
13сегодня, 15:01
Орлов о «Зените»: «Не чемпионская игра, к качеству вопросы. Нет Вендела и Глушенкова, но остальные-то что? Бразильцы отличались точными передачами, а у Клаудиньо огромный брак»
8сегодня, 15:00
Де Лигт об «МЮ»: «Руд очень понравился в роли помощника. Мало знаю о новом тренере, но он хорошо проявил себя в «Спортинге». Мы сможем играть уверенно и станем еще лучше, надеюсь»
2сегодня, 14:43
Лапочкин об увеличении гонораров судей: «Крайне сложная работа должна хорошо оплачиваться. У нас в футболе все получают неплохие деньги: футболисты, тренеры, функционеры. Cудьи должны соответствовать»
19сегодня, 14:18
Макрон посетит матч Франции и Израиля в Лиге наций. Полиция усилит меры безопасности после нападений на фанатов «Маккаби» в Амстердаме, вокруг стадиона установят «антитеррористический периметр безопасности»
4сегодня, 14:10