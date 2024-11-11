Кунде в винтажной куртке сборной Франции прибыл в расположение команды. Он обещал приехать в спортивном костюме после критики

Жюль Кунде приехал в сборную Франции в спортивном костюме.

Защитник «Барселоны» прибыл в расположение национальной команды в шапке, черных брюках и винтажной куртке сборной Франции образца 1992 года.

Напомним, ранее экстравагантные образы Кунде неоднократно становились предметом споров.

Подвергшись критике со стороны Жерома Ротена и Жан-Мишеля Ларке в октябре, Жюль заявил : «На следующий сбор все приедем в спортивных костюмах и бутсах, обещаю».

Фото: rmcsport.bfmtv.com