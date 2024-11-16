Жюль Кунде: «Моя одежда – это часть моей индивидуальности. Люди хотят видеть, как я одеваюсь»
Жюль Кунде высказался о своей любви к моде.
«Я знаю, что нахожусь в центре внимания в плане моды. Люди хотят видеть, как я одеваюсь.
Моя одежда – это часть моей индивидуальности», – сказал защитник «Барселоны» и сборной Франции в подкасте The Bridge.
Кунде о своем стиле: «Я бы назвал его хамелеон. Мой образ отражает разные интересы – футбол, баскетбол, хип-хоп, кино и фильмы о мафии»
Кунде назвал 5 обязательных вещей в гардеробе мужчины: «Майка, хорошие джинсы, солнцезащитные очки, белая рубашка и черные брюки»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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