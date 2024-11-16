Федерация футбола Косово об уходе игроков с поля в матче с Румынией: «Они защищали достоинство государства. Расизму и дискриминации нет места»

Федерация футбола Косово выступила с заявлением по итогу матча с Румынией.

Сборная Косово вчера покинула поле за несколько минут до конца матча с Румынией при счете 0:0, поскольку фанаты хозяев скандировали «Сербия, Сербия!» и вывесили сербский флаг.

«Во время матча раздавались выкрики: «Косово – это Сербия» и «Сербия, Сербия». Были свист во время исполнения национального гимна Косово, бросание предметов на стадион и другие оскорбительные и провокационные действия, что создавало неприемлемую и небезопасную для наших игроков атмосферу», – заявили в ФФК.

Федерация заявила, что ситуация обострилась, когда болельщики отказались прекратить «расистские скандирования».

«Несмотря на усилия нашего тренера проведению матча и искоренению подобных действий со стороны румынских фанатов, расистское поведение продолжалось.

В такой ситуации игроки поступили справедливо, решив уважать антирасистские правила УЕФА и защитить достоинство государства Косово, как равноправного члена УЕФА и ФИФА », – отметили в ФФК.

В федерации также обвинили организаторов в отсутствии безопасности, заявив, что представитель румынской стороны вмешивался в пресс-конференцию сборной Косово, а затем угрожал и напал на игрока Косово в коридоре: «Это позорное и неприемлемое поведение вызвало немедленную реакцию представителей ФФК».

«Мы считаем, что УЕФА будет действовать в соответствии со своими основными ценностями, чтобы решительно осудить расистские высказывания и другие неприемлемые действия, которые имели место во время этого матча.

ФФК подтверждает приверженность защите достоинства сборной Косово и ценностей футбола, а также принципов УЕФА и ФИФА в отношении футбола без политики и уважения к «честной игре», как игре, которая должна объединять, а не разделять.

Расизму и дискриминации нет места в спорте или в нашем обществе», – заключили в ФФК.