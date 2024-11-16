Румынская федерация об уходе игроков Косово: «Обвинения – необоснованные, действия – преднамеренные. Лозунг «Косово – это Сербия» не звучал ни разу. Благодарим фанатов за цивилизованное поведение»

Федерация футбола Румынии выступила с заявлением после матча с Косово.

Сборная Косово вчера покинула поле за несколько минут до конца матча Лиги наций при счете 0:0, поскольку фанаты хозяев скандировали «Сербия, Сербия!» и вывесили сербский флаг.

«Федерация футбола Румынии (FRF) выражает свое глубочайшее разочарование поведением делегации Косово и ее игроков во время недавнего матча Лиги наций. Мы считаем обвинения со стороны Косово необоснованными и твердо убеждены, что действия были преднамеренными.

Несмотря на это, FRF выражает благодарность почти 50 000 румынских болельщиков, присутствовавших на стадионе, за то, что они сохраняли цивилизованное поведение и, насколько это было возможно, воздерживались от реакции на провокации игроков Косово. Важно подчеркнуть, что во время матча не было никаких расистских выкриков и лозунг «Косово – это Сербия» не звучал ни разу.

Более того, мы напоминаем о решении Дисциплинарного комитета УЕФА по аналогичному инциденту, произошедшему во время матча в прошлом году, где Косово действовало таким же образом. В решении ясно указано, что лозунг «Косово – это Сербия» не может быть классифицирован как расистский и, следовательно, не может стать основанием для применения трехшаговой процедуры.

Этот момент также был подтвержден делегатом УЕФА на технической встрече перед вчерашним матчем. Мы считаем крайне прискорбным, что футбольная команда решает покинуть поле и уйти в раздевалку всего за две минуты до финального свистка, поскольку результат был для нее невыгодным. Такое поведение демонстрирует отсутствие уважения к спорту и полное игнорирование принципов честной игры. Что касается предполагаемого инцидента на пресс-конференции после матча, упомянутого Федерацией футбола Косово, мы категорически отрицаем его наличие.

Никакие представители FRF не были вовлечены в конфликт, а инициатором конфронтации с румынскими журналистами стала именно делегация Косово. FRF твердо убеждена, что футбол несет ценности, которые положительно влияют на общество, и обладает силой подавать примеры будущим поколениям. К сожалению, поведение делегации Косово, особенно ее игроков, в Бухаресте служит примером того, «как не следует себя вести» в профессиональном спорте.

Мы ожидаем решения УЕФА по данному вопросу. Однако, учитывая отказ Косово завершить матч на поле и уход в раздевалку без разрешения арбитра, существует только один исход, соответствующий принципам игры», – говорится в заявлении Федерации футбола Румынии.