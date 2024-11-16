Зелиньски и Залевски сфотографировались с Роналду у автобуса после поражения Польши 1:5
Футболисты сборной Польши сфотографировались с Криштиану Роналду после 1:5.
После игры Петр Зелиньски из «Интера» и Никола Залевски из «Ромы» поджидали форварда сборной Португалии на выходе со стадиона с целью сделать с ним фотографию.
39-летний Роналду сделал дубль, забив с пенальти и ударом через себя, а также отдал голевой пас.
За тур до завершения группового этапа Лиги наций сборная Португалии с 13 очками лидирует в группе 1 в лиге А, досрочно обеспечив себе 1-е место. Польша с 4 баллами занимает 3-е место, потеряв шансы на выход в плей-офф.
Опубликовано: Sports
Источник: Sportowe Fakty
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