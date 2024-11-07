Кунде о трех ассистах в матче с «Црвеной Звездой»: «Это часть игры, на которой я фокусируюсь. Благодарю партнеров, ведь именно они забивают голы»
Жюль Кунде высказался о трех ассистах в матче с «Црвеной Звездой».
«Барселона» разгромила сербский клуб на выезде со счетом 5:2 в матче Лиги чемпионов.
«В личном плане я очень доволен, это та часть моей игры, на которой я фокусируюсь, потому что мне нужно улучшаться.
Также хочу поблагодарить своих партнеров по команде, ведь именно они забивают голы. Мне еще есть куда расти», – сказал защитник «Барселоны».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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