Бернарду про 1000 голов Роналду: «Зависит от того, сколько он планирует играть. Моложе он или старше, Криштиану никогда не утратит навыков в завершении»

Бернарду Силва высказался о цели Криштиану Роналду забить 1000 мячей.

В матче Лиги наций против сборной Польши (5:1) португалец забил 909-й и 910-й голы в карьере.

«Это зависит от того, сколько он планирует играть. Это вопрос времени, потому что он всегда будет забивать. Неважно, моложе он или старше, он никогда не утратит навыков в завершении и игры в штрафной площади.

Все зависит от его готовности, но и так уже неплохо – 900 с лишним голов», – сказал полузащитник сборной Португалии и «Ман Сити ».