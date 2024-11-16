Бернарду про 1000 голов Роналду: «Зависит от того, сколько он планирует играть. Моложе он или старше, Криштиану никогда не утратит навыков в завершении»
Бернарду Силва высказался о цели Криштиану Роналду забить 1000 мячей.
В матче Лиги наций против сборной Польши (5:1) португалец забил 909-й и 910-й голы в карьере.
«Это зависит от того, сколько он планирует играть. Это вопрос времени, потому что он всегда будет забивать. Неважно, моложе он или старше, он никогда не утратит навыков в завершении и игры в штрафной площади.
Все зависит от его готовности, но и так уже неплохо – 900 с лишним голов», – сказал полузащитник сборной Португалии и «Ман Сити».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: O Jogo
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