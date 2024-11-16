Мусиала о «Золотом мяче»: «Когда растешь и видишь Месси и Роналду с этим трофеем в руках, хочется добиться того же. Главное – не подвергать себя давлению, а просто играть»
– Ты знаешь, кто такой Венсан Гарсия?
– Я слышал это имя...
– Неудивительно: он главный редактор журнала France Football и, следовательно, отвечает за номинирование игроков на приз лучшему футболисту года. В сентябре ему пришлось оправдываться, потому что тебя не было в списке кандидатов. Ты был разочарован? Ты хочешь когда-нибудь стать лучшим футболистом года в мире?
– Да, это моя цель. Когда растешь и видишь Лионеля Месси и Криштиану Роналду с этим трофеем в руках, каждому игроку хочется добиться того же в какой-то момент.
Но главное – не подвергать себя давлению, а просто играть и стараться выигрывать титулы с «Баварией» и сборной. Тогда, возможно, однажды появится возможность стать лучшим футболистом мира, – сказал полузащитник «Баварии» и сборной Германии.
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