«Черчесов не подходит на роль тренера-чемпиона из-за не самого хорошего отношения к людям. Командам из нижней части РПЛ был бы нужен». Попов о тренере
Алексей Попов высказался о возможном возвращении Станислава Черчесова в РПЛ.
«Черчесов будет нужен командам из нижней части таблицы чемпионата России. Возможно, не всем, но большинству точно. Он тот специалист, который готов сохранить для клуба прописку в элиту.
На роль тренера-чемпиона он не подходит из-за своего не самого хорошего отношения к людям, да и всяких ситуаций, которые случались в его жизни», – заявил бывший защитник «Рубина»
Мостовой о Черчесове: «Футболисты Казахстана не забили ни одного гола, виноваты они. Тренер же не играет, он может только поорать, пошуметь»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Betonmobile
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