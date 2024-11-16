«Черчесов не подходит на роль тренера-чемпиона из-за не самого хорошего отношения к людям. Командам из нижней части РПЛ был бы нужен». Попов о тренере

Алексей Попов высказался о возможном возвращении Станислава Черчесова в РПЛ.

«Черчесов будет нужен командам из нижней части таблицы чемпионата России. Возможно, не всем, но большинству точно. Он тот специалист, который готов сохранить для клуба прописку в элиту.

На роль тренера-чемпиона он не подходит из-за своего не самого хорошего отношения к людям, да и всяких ситуаций, которые случались в его жизни», – заявил бывший защитник «Рубина »

Мостовой о Черчесове: «Футболисты Казахстана не забили ни одного гола, виноваты они. Тренер же не играет, он может только поорать, пошуметь»