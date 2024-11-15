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Мостовой о Черчесове: «Футболисты Казахстана не забили ни одного гола, они виноваты. Тренер же не играет, он может только поорать, пошуметь»

Александр Мостовой высказался о работе Станислава Черчесова в сборной Казахстана.

Вчера команда уступила Австрии – 0:2. В пяти играх под руководством 61-летнего специалиста у нее 4 сухих поражения и ничья со счетом 0:0.

– Сборная Казахстана проиграла все 5 матчей в Лиге наций, не забила ни одного мяча. Это плохая работа тренера или высокий уровень соперников?

– Давайте так: работа тренера не изменилась: так же выходишь на тренировки, так же тренируешь. Тренировочный процесс везде одинаков, с учетом разновидностей. Тренер же не был таков, чтобы он не приходил или не приезжал.

Тренер же не играет! Выходят футболисты. Они и виноваты, что не забили ни одного мяча. Тренер может только поорать, пошуметь.

О чем я и говорил в начале, когда Стас только пошел в Казахстан. В принципе, он понимал, куда шел. Он видел группу команд. Мы сразу сказали, что там ничего не будет. Так же все и останется. 

– Ждет ли Станислава Саламовича увольнение?

– Судя по всему, наверное, да. А что такого? Когда тренер куда-то приходит, он должен быть готов к увольнению. Тем более когда нет результата. Все познается в сравнении, особенно в спорте.

Когда чего-то добиваешься, тебя готовы целовать во все места. А когда проигрываешь, те же люди пробегают мимо, – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
logoСтанислав Черчесов
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoсборная Казахстана по футболу
logoSports – Казахстан
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