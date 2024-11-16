Адиев о стиле общения Черчесова: «Для казахстанских журналистов это что-то новое. В какой-то мере они привыкли друг к другу»
Магомед Адиев оценил отношения Станислава Черчесова с казахстанскими журналистами.
«Мы все знаем Станислава Саламовича и его стиль общения. Понятно, что для казахстанских журналистов это что-то новое. В какой-то мере они привыкли друг к другу.
Я считаю, что журналистам надо готовиться к интервью и знать, кому они задают вопросы. Также и главному тренеру надо готовиться к встрече с журналистами и знать, как правильно отвечать. В моем понимании это так.
Для меня нет ничего сверхъестественного в общении Станислава Саламовича с журналистами, мы же все его знаем», — сказал бывший тренер сборной Казахстана.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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