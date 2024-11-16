  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Адиев о стиле общения Черчесова: «Для казахстанских журналистов это что-то новое. В какой-то мере они привыкли друг к другу»
6

Адиев о стиле общения Черчесова: «Для казахстанских журналистов это что-то новое. В какой-то мере они привыкли друг к другу»

Магомед Адиев оценил отношения Станислава Черчесова с казахстанскими журналистами.

«Мы все знаем Станислава Саламовича и его стиль общения. Понятно, что для казахстанских журналистов это что-то новое. В какой-то мере они привыкли друг к другу. 

Я считаю, что журналистам надо готовиться к интервью и знать, кому они задают вопросы. Также и главному тренеру надо готовиться к встрече с журналистами и знать, как правильно отвечать. В моем понимании это так. 

Для меня нет ничего сверхъестественного в общении Станислава Саламовича с журналистами, мы же все его знаем», — сказал бывший тренер сборной Казахстана.

«Его юмор понимают не все, особенно у нас». Что в Казахстане думают о Черчесове

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСтанислав Черчесов
logoсборная Казахстана по футболу
logoМагомед Адиев
logoSports – Казахстан
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о Черчесове: «Футболисты Казахстана не забили ни одного гола, виноваты они. Тренер же не играет, он может только поорать, пошуметь»
30вчера, 19:44
Попов о Черчесове: «Интервью дает он, а стыдно мне – попахивает быдлятиной. Не угадал Казахстан с тренером: в России ничего не добился, может только там, где нет сопротивления»
34вчера, 14:21
Черчесов о тактике сборной Казахстана: «В который раз у меня спрашивают о трех центральных защитниках. Мы будем атаковать даже вдесятером»
6вчера, 05:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Лига наций. Германия против Боснии и Герцеговины, Нидерланды сыграют с Венгрией, Украина в гостях у Грузии
1012 минут назад
«Бавария» следит за Дэвидом. Форвард «Лилля» нравится Эберлю
17 минут назад
Как в 9 тысячах км от Москвы подростков влюбляют в футбол, чтобы оградить от улицы
сегодня, 07:00Спецпроект
Мартинес о дубле Роналду Польше: «Он продолжает забивать и делает это на самом высоком уровне в мировом футболе»
16сегодня, 06:18
Рекордная победа сборной России, 6-е поражение СКА Ротенберга за 7 матчей, дубль Роналду с ударом через себя, Майк Тайсон проиграл блогеру Полу и другие новости
21сегодня, 06:15
🦁 + 👑 − какого футболиста мы загадали?
сегодня, 05:00Спецпроект
Шпрыгин о соперниках России: «Сирия — важный в дипломатическом плане матч. Осталось, чтобы с Ираном и КНДР сыграли»
28сегодня, 04:14
Квалификация ЧМ-2026. Уругвай одолел Колумбию, Перу и Чили сыграли 0:0
110сегодня, 03:27
Роналду о Португалии в Лиге наций после 5:1 с Польшей: «Непобедимые на пути к четвертьфиналу!»
20сегодня, 02:13
Роналду – рекордсмен по победам (132) со сборной. Криштиану обогнал Рамоса
28сегодня, 01:18
Ко всем новостям
Последние новости
Писарев о Дзюбе: «Сборная не может быть закрыта для кого‑то навсегда. Она для футболистов, которые лучшие здесь и сейчас» 
35 минут назад
Первая лига. «Урал» примет «Енисей», «Балтика» в гостях у «КАМАЗа», «Арсенал» против «Нефтехимика» 
222 минуты назад
Тарханов о народном средстве против камней в почках: «Хлопнув рюмку водки, ложишься минут на 10 в горячую ванну и выдуваешь бутылку пива. Все! Камень без боли выходит!»
929 минут назад
Далич перед матчем с Португалией: «Хорватия хочет победить перед своими болельщиками, но у них лучшая команда в нашей группе. Будет большая битва» 
141 минуту назад
Пальцев об 11:0 с Брунеем: «Была цель побить рекорд матча с Сан-Марино. Серьезно подходили к игре, хотели забивать больше» 
7сегодня, 06:59
Ананко об РПЛ: «Надеюсь, чемпион сменится — у «Зенита» нет ничего сверхъестественного. Интрига будет сохраняться до конца» 
16сегодня, 06:31
LEON Вторая лига А. «Родина-2» – «Торпедо» Миасс, «Волга» принимает «Химик», «Машук-КМВ» играет с «Динамо» Брянск
сегодня, 06:10
LEON Вторая лига Б. «Ангушт» принимает «Форте», «Ростов-2» в гостях у «Нарта»
сегодня, 06:00
Германия – Босния и Герцеговина. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 05:53
Ташуев о голах Адамова и Садулаева Брунею: «Я бы тоже забил, если бы вышел на поле. Молодцы, ребята хорошо отработали» 
5сегодня, 05:42