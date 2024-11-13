Тебас выбрал Месси, а не Роналду, Марадону, а не Пеле, «Барсу» Пепа, а не «Реал» Анчелотти. Глава Ла Лиги предпочел Аргентину, а не Бразилию, Рауля, а не Иньесту, АПЛ, а не Серию А, вино, а не пиво
Хавьер Тебас сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
Президент Ла Лиги принял участие в блиц-опросе.
– Месси или Криштиану?
– Месси.
– Аргентина.
– «Барса» Гвардиолы или «Реал» Анчелотти?
– «Барса» Гвардиолы. А я фанат «Реала».
– Премьер-лига или Серия А?
– Премьер-лига.
– Вино или пиво?
– Вино.
– Марадона или Пеле?
– Марадона. Я не видел, как играл Пеле.
– Иньеста или Рауль?
– Рауль.
– «Ривер Плейт» или «Бока Хуниорс»?
– «Бока».
– Паэлья или барбекю?
– Паэлья.
– «Бока» – «Ривер» или «Барса» – «Реал»?
– «Барса» – «Реал».
– Какой стадион из тех, на которых вы еще не были, вы хотели бы посетить?
– Я не был на «Монументале», – сказал Тебас.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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