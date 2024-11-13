Тебас выбрал Месси, а не Роналду, Марадону, а не Пеле, «Барсу» Пепа, а не «Реал» Анчелотти. Глава Ла Лиги предпочел Аргентину, а не Бразилию, Рауля, а не Иньесту, АПЛ, а не Серию А, вино, а не пиво

Хавьер Тебас сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

Президент Ла Лиги принял участие в блиц-опросе.

– Месси или Криштиану?

– Месси .

– Аргентина или Бразилия?

– Аргентина.

– «Барса» Гвардиолы или «Реал» Анчелотти?

– «Барса» Гвардиолы. А я фанат «Реала ».

– Премьер-лига или Серия А?

– Премьер-лига.

– Вино или пиво?

– Вино.

– Марадона или Пеле?

– Марадона. Я не видел, как играл Пеле.

– Иньеста или Рауль?

– Рауль.

– «Ривер Плейт» или «Бока Хуниорс»?

– «Бока».

– Паэлья или барбекю?

– Паэлья.

– «Бока» – «Ривер» или «Барса» – «Реал»?

– «Барса» – «Реал».

– Какой стадион из тех, на которых вы еще не были, вы хотели бы посетить?

– Я не был на «Монументале», – сказал Тебас.