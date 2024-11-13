  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тебас выбрал Месси, а не Роналду, Марадону, а не Пеле, «Барсу» Пепа, а не «Реал» Анчелотти. Глава Ла Лиги предпочел Аргентину, а не Бразилию, Рауля, а не Иньесту, АПЛ, а не Серию А, вино, а не пиво
50

Тебас выбрал Месси, а не Роналду, Марадону, а не Пеле, «Барсу» Пепа, а не «Реал» Анчелотти. Глава Ла Лиги предпочел Аргентину, а не Бразилию, Рауля, а не Иньесту, АПЛ, а не Серию А, вино, а не пиво

Хавьер Тебас сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

Президент Ла Лиги принял участие в блиц-опросе. 

– Месси или Криштиану?

Месси.

Аргентина или Бразилия?

– Аргентина.

– «Барса» Гвардиолы или «Реал» Анчелотти?

– «Барса» Гвардиолы. А я фанат «Реала».

– Премьер-лига или Серия А?

– Премьер-лига.

– Вино или пиво?

– Вино.

– Марадона или Пеле?

– Марадона. Я не видел, как играл Пеле.

– Иньеста или Рауль?

– Рауль.

– «Ривер Плейт» или «Бока Хуниорс»?

– «Бока».

– Паэлья или барбекю?

– Паэлья. 

– «Бока» – «Ривер» или «Барса» – «Реал»?

– «Барса» – «Реал».

– Какой стадион из тех, на которых вы еще не были, вы хотели бы посетить?

– Я не был на «Монументале», – сказал Тебас. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoКарло Анчелотти
logoКриштиану Роналду
logoСборная Бразилии по футболу
logoМЛС
logoпремьер-лига Англия
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoАндрес Иньеста
logoЛионель Месси
logoРауль
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoвысшая лига Аргентина
logoСборная Аргентины по футболу
logoБока Хуниорс
logoРивер Плейт
logoДиего Марадона
logoПеле
logoПеп Гвардиола
Хавьер Тебас
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
Монументаль Антонио Веспусио Либерти
logoИнтер Майами
алкоголь и спорт
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Селюк о Дзюбе: «Считает, у него великая карьера, но заканчивает в «Акроне», на любом стадионе его поносят. В Турции обкакался»
17 минут назад
«Барсе» нужны 50 млн евро, чтобы перерегистрировать Ольмо и Пау Виктора зимой (RAC1)
714 минут назад
Кубарси из «Барсы» вызван в сборную Испании вместо Пау Торреса, у защитника «Астон Виллы» мышечный дискомфорт
928 минут назад
«Спартаку» предложили экс-директора «Лацио» Таре и Бранку из «Фенербахче» на замену Амаралу (Иван Карпов)
3040 минут назад
Матч памяти Федора Черенкова. Легенды «Спартака» против легенд «Динамо». Начало – в 19:30
1757 минут назад
Артем Дзюба: «Не приемлю инфоцыганство. Все эти истории: «Хочешь, чтобы кармически у тебя был успешный год? Скинь мне деньги». В Америке кто‑то деревьям поклоняется, дождю, червю»
31сегодня, 14:58
Александр Мостовой: «Александр Мостовой давно говорил о комментаторах то, что сказали Карпин и Дзюба. Внимательнее читайте и слушайте то, что я говорю»
44сегодня, 13:57
С Куртуа обсудили возвращение в сборную Бельгии. Вратарь «Реала» подтвердил, что не будет играть за нее при Тедеско
31сегодня, 13:23
Фати получил травму мышцы задней поверхности бедра на тренировке. Вингер «Барсы» пропустит около 4 недель
70сегодня, 13:07
Тебас не считает, что Ямаль станет «новым Месси»: «Я вижу Ламина среди великих, но Лео – лучший в истории. Невозможно оставаться в элите так долго, как он»
46сегодня, 13:06
Ко всем новостям
Последние новости
Наумов о словах Дзюбы: «Пожмут ли ему руку Семак и Галактионов? Тем более у него руки шаловливые»
315 минут назад
Семак о Глушенкове перед матчем с «Фенербахче»: «Полетит с «Зенитом», какое-то игровое время уже получит, возможно»
225 минут назад
Трансляцию матча «Зенита» с «Фенербахче» в рамках Winline Суперсерии покажет VK Видео
сегодня, 15:01Видео
19-летний воспитанник «Реала» Кукалон завершил карьеру из-за травмы «крестов». У игрока развилось бактериальное заболевание после операции
9сегодня, 15:00
Мостовой о матче с Брунеем: «Посмотрю, если совсем нечего будет делать. Бруней вообще есть в рейтинге ФИФА? Мы должны забить 10 мячей»
5сегодня, 14:46
Начо о Мбаппе: «У него есть характер и сила, чтобы стать великим игроком «Реала». Килиан – один из лучших в мире»
4сегодня, 14:33
«Если «Реалу» Гюлер не нужен, пусть отдадут его в аренду «Сосьедаду». Он может стать лидером «Мадрида» в будущем, это настоящий бриллиант, но надо играть, чтобы расти». Экс-игрок Турции Нихат об Арде
2сегодня, 14:29
Йозуа Киммих: «Нет смысла воспринимать себя только через футбол. Раньше я зависел от побед и поражений, сегодня отношусь к этому спокойнее. Во многом это связано с детьми»
1сегодня, 14:09
Бруну быстро среагировал на потерявшего сознание мужчину в самолете. Хавбек «МЮ» помог ему сесть и громко звал на помощь
7сегодня, 13:55
Раньери близок к назначению в «Рому» до конца сезона. Контракт могут подписать сегодня
6сегодня, 13:43