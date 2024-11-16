Юран о жизни за границей: «Никогда не было желания остаться навсегда. Тебе могут улыбаться, но ты всегда будешь чужаком. Там живут прекрасные люди, но Родина – совершенно другое»
– В какой из зарубежных стран вам было наиболее комфортно?
– В Португалии. Это была моя первая страна после СССР, я поработал там с двумя прекрасными тренерами: Бобби Робсоном и Свеном-Йораном Эрикссоном. Я увидел мэтров, поиграл в двух великих клубах.
Болельщики обожали меня, в «Порту» приняли как своего. Когда я забил в гостях «Бенфике» и получил красную, болельщики аплодировали мне. Жозе Моуринью говорил, что никогда не видел, чтобы иностранцу из «Порту» фанаты так хлопали.
– Где лучше провести старость: в России или в Португалии?
– За рубежом у меня никогда не было желания остаться навсегда. Я поиграл в четырех странах, и у меня никогда не щелкало там – мне хотелось сюда. Ничего не поменялось, это мой дом, я здесь свой.
Там тебе могут улыбаться, но ты всегда будешь чужаком. Там живут прекрасные люди, но Родина – совершенно другое, – сказал бывший игрок «Бенфики» и «Порту» и экс-тренер клубов РПЛ.
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