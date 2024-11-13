Канчельскис о «Краснодаре»: «Раз в году и веник стреляет. Когда играл в Англии, чемпионами становились «Лидс» и «Блэкберн». Такое бывает, что побеждает не самая сильная команда»
«Раз в году и веник стреляет. Когда я играл в Англии, у нас становились чемпионами «Лидс» и «Блэкберн». Они еще в ближайшие пятьдесят лет не будут чемпионами. Так что в Англии тоже бывает такое, что чемпионом становится не самая именитая и сильная команда. «Краснодар» может стать одной из таких команд.
В любом случае «быки» молодцы. Они бьются, они сражаются, но есть гранды, с которыми «Краснодару» тяжело бороться. Это есть во всем мире. В Германии это «Бавария», в Англии это сейчас «Манчестер Сити», в Испании это «Реал» и «Барселона». От этого никуда не уйдешь. Галицкому большой поклон, но «Краснодару» тяжело бороться с грандами», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице чемпионата России после 15 туров, имея в активе 37 очков. Идущий следом «Зенит» отстает от «быков» на 1 балл.
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