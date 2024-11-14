Канчельскис о Дзюбе: «Гнаться за какими-то рекордами – это неправильно, даже смешно. В сборную должны вызываться лучшие»
Андрей Канчельскис прокомментировал слова Артема Дзюбы о сборной России.
Нападающий «Акрона» ранее заявил о желании вернуться в сборную России: «Хотелось бы, чтобы вызвали и дали шанс заковырять гол».
Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место по голам за национальную команду – по 30.
«В сборную должны вызываться лучшие футболисты страны. Это право тренера – вызывать игроков, которых он считает лучшими на данный момент.
Гнаться за какими-то рекордами – это неправильно, даже смешно», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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