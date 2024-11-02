«Локо» вырвал победу на 88-й, «Зенит» выиграл с двумя травмами. Главное у лидеров РПЛ

Могли и потерять.

Лидеры Мир РПЛ хоть и с трудом, но выиграли: «Локо» без Алексея Батракова только на 88-й минуте вскрыл «Рубин» (1:0), а «Зенит» добыл минимальную победу над махачкалинским «Динамо» (2:1).

«Локо» выручил экс-спартаковец с чемпионством. А ведь он, похоже, не нравился Галактионову

«Рубин» классно оборонялся в Москве, но в концовке все-таки пропустил. У «Локо» нашелся неочевидный герой: опорный полузащитник Артем Тимофеев получил мяч перед штрафной и без сопротивления пробил в угол.

«Локомотив» взял Тимофеева свободным агентом, до этого лета он выступал за «Ахмат». В 2017-м Артем выиграл золото со «Спартаком» – провел 51 минуту за сезон. Теперь ему уже 30 – и все равно чаще сидит в запасе. Его игра не устраивала тренерский штаб «Локо», вместо рассматривали Кирилла Кравцова из «Сочи», сообщил Metaratings.ru.

В этом сезоне Мир РПЛ Тимофеев провел шесть матчей – впервые забил, и сразу в такой важный момент. По позиции Артем заменял Дмитрия Баринова, а в концовке пришел на помощь в стиле Алексея Батракова. Оба ненадолго выпали из основы из-за перебора желтых карточек.

Сергей Пиняев выскочил на замену и сделал голевую – в день 20-летия. Михаил Галактионов перед матчем назвал его главным козырем «Локо».

«Значит во мне все‑таки что‑то есть, – смеялся Галактионов после победы. – Нормальные моменты у него, дриблинг, скорость. И мы рассчитали, что скоростные ребята создадут давление своими индивидуальными действиями и придадут больше остроты».

«Локо» останется третьим после 14-го тура. На следующей неделе ждет кубковое дерби с «Динамо» и домашний матч РПЛ с «Факелом».

У «Зенита» травмировались Нино и Латышонок. «Динамо» Мх упиралось даже в Петербурге

Казалось, «Зенит» решил все вопросы за первые 15 минут. Нино внес мяч в пустой угол, у него дебютный мяч в РПЛ. Бразильский защитник забил после углового, это первый гол «Зенита» со стандарта. Смогли только к середине чемпионата.

Уже через три минуты стало 2:0 – Лусиано Гонду реализовал навес Андрея Мостового. Аргентинец бодро начал в России: шесть голов в восьми матчах чемпионата. Мостовой тоже в отличной форме: три гола и передача в последних трех играх.

«Зенит» мощно давил, но махачкалинцы во втором тайме даже приблизились. «Динамо» тоже ответило со стандарта: Абакар Гаджиев запустил мяч в штрафную, через Гамида Агаларова он пришел к Сослану Кагермазову – и защитник сократил до 1:2. ВАР несколько минут высматривал офсайд, но гол все-таки засчитали. «Зенит» больше не ошибся и сохранил три очка.

Петербуржцев расстроили только травмы основных игроков. Евгений Латышонок еще в первом тайме неудачно вынес мяч под прессингом Мохаммада Хоссейннежада и потянул мышцу опорной ноги. Вместо него вышел Денис Адамов – разок пропустил.

Нино в начале забил, а во втором тайме сломался: в борьбе с Агаларовым повредил заднюю поверхность бедра. Бразильца заменил Нуралы Алип – и махачкалинцы почти сразу забили. Сергей Семак не думает, что обе травмы серьезные.

«Безусловно, я рад победе, что забил. С другой стороны, есть небольшое волнение относительно состояния здоровья. Надеюсь, ничего серьезного и ничего не омрачит сегодняшние три очка», – добавил Нино в разговоре с пресс-службой «Зенита».

Махачкалинское «Динамо» уперлось даже с чемпионом. И впервые в их матче забито больше двух мячей – новичок РПЛ выкрутил прагматичность на максимум.

«Зенит» пока вырвался на первое место, но впереди еще матч «Краснодара» с «Оренбургом». Дальше у петербуржцев – две встречи с «Ахматом»: домашняя в Кубке и гостевая в чемпионате.

«Зенит» расколдовал «Динамо» Мх! Впервые у них результативный матч

Фото: РИА Новости Алексей Филиппов; fc-zenit.ru /Анна Мейер