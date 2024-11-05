Глушенков вернется к матчу против «Оренбурга» 23 ноября, скорее всего. Нино может попасть в заявку на игру с «Ахматом» 10 ноября («СЭ»)

Максим Глушенков и Нино из «Зенита» близки к возвращению после травм.

Как стало известно «Спорт-Экспрессу », бразильский защитник петербуржцев может попасть в заявку на матч 15-го тура Мир РПЛ против «Ахмата » 10 ноября. Нино не смог доиграть встречу 14-го тура с махачкалинским «Динамо» (2:1) из-за повреждения задней мышцы бедра.

Полузащитник Максим Глушенков пропустит завтрашний кубковый матч против «Ахмата» и вряд ли сыграет против грозненцев 10 ноября. Скорее всего, игрок вернется в строй к матчу против «Оренбурга » 23 ноября после паузы на игры сборных.

Глушенков получил травму в игре Фонбет Кубка России против «Акрона» (5:1) 2 октября. У него было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра.