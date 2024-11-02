Нино о 2:1 с «Динамо» Махачкала: «Слава Богу, три очка остались в Петербурге. Сложная игра, Адамов спасал «Зенит», принял участие в победе»

Нино прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо» Махачкала (2:1).

– Нино, с победой! Для начала хочется спросить про ваше самочувствие. Как оно?

– Большое спасибо за поздравление. Были небольшие болезненные ощущения, решил не рисковать. Надеюсь, ничего серьезного, и ничто не омрачит радость от сегодняшней победы и забитого мяча.

– Насколько тяжело далась эта победа?

– Очень сложная игра была сегодня. Встретились с командой, которая прекрасно знает как играть самой и как играть против атакующих команд, поэтому в напряжении игра держала до самого финального свистка. Слава Богу, сегодня три очка остались в Петербурге.

– По ходу первого тайма заменили нашего вратаря. Насколько это усложнило задачу победить?

– Безусловно, это меняет ритм игры, потому что входит игрок, который не успел как следует прогреться, размяться и этот ритм поймать. Но Денис отлично вошел в игру, совершил ряд прекрасных спасений, спас команду в те моменты, когда должен был это сделать и тоже принял самое непосредственное участие в сегодняшней победе.

– Вы сегодня забили, команда победила, но при этом тренерский штаб вынужден был вас заменить. Учитывая все это, какие у вас сейчас эмоции?

– Это такая смесь эмоций. Безусловно, я рад победе, рад тому, что забил. С другой стороны, есть небольшое волнение относительно состояния здоровья. Надеюсь, ничего серьезного и ничего не омрачит сегодняшние три очка, – сказал защитник «Зенита ».