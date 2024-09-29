Женский «Зенит» проиграл суд «Динамо» по делу о трансфере Шестерневой. Петербуржцы требовали вдвое больше за переход футболистки
«Зенит» проиграл суд «Динамо» по делу о трансфере Елены Шестерневой.
В прошлом году женская команда бело-голубых подписала в команду 24-летнюю футболистку, заплатив петербуржцам 8 млн рублей в качестве компенсации за подготовку Шестерневой, согласно регламенту.
Однако, как утверждает инсайдер Иван Карпов, «Зенит» потребовал за трансфер футболистки вдвое больше. Клуб поочередно обратился в РФС и CAS, но в обоих случаях суды встали на сторону «Динамо».
В текущем сезоне Шестернева оформила 7 (3+4) результативных действий – лучший показатель в «Динамо» наряду с Кристиной Комиссаровой (6+1).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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