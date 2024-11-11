Глава РПЛ Алаев о возвращении России: «Очень сложный процесс, коллеги этим занимаются. Очень маловероятно, что мы попадем на ЧМ-2026»
Александр Алаев высказался о возвращении российских команд на международную арену.
«Я общаюсь с Александром Дюковым и Максимом Митрофановым, но не нахожусь в их процессе переговоров о возвращении российских клубов в Европу. Были мероприятия, на которые ездили коллеги из РФС, но деталей я не знаю.
Наше возвращение в Европу – очень сложный процесс, коллеги этим занимаются, у нас к ним полное доверие. Будем ждать от них новостей. Согласен ли я, что мы точно пропустим чемпионат мира в 2026 году? Очень маловероятно, что мы туда попадем», – сказал президент РПЛ.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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