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«Реал» может назначить Солари в случае увольнения Анчелотти – до прихода Алонсо из «Байера»

«Реал» может назначить Сантьяго Солари в случае увольнения Карло Анчелотти.

65-летний итальянец стал объектом критики в этом сезоне в связи с неубедительными выступлениями команды, включая два поражения подряд – от «Барселоны» (0:4) и «Милана» (1:3). В Ла Лиге мадридцы занимают второе место и отстают от каталонцев на 6 очков при игре в запасе, а в Лиге чемпионов после 2 поражений в 4 турах они идут 17-ми.

Как сообщает As, будущее Анчелотти на посту главного тренера «Реала» находится под вопросом. В качестве кандидата на его замену рассматривается директор Сантьяго Солари

Аргентинец выступал за «Реал» как полузащитник с 2000 по 2005 год и возглавлял команду с октября 2018-го по март 2019-го – после увольнения Хулена Лопетеги

Под руководством Солари «Мадрид» провел 31 матч, одержал 21 победу, дважды сыграл вничью и потерпел восемь поражений. Аргентинский специалист был уволен в первую неделю марта 2019-го после поражения в Лиге чемпионов от «Аякса» (1:4) и двух поражений от «Барселоны» (в Кубке и Ла Лиге).

Солари посадил на скамейку запасных Иско и Марсело, а также отстранил от игры Гарета Бэйла, но включил Винисиуса Жуниора в первую команду «Реала». 

Также As сообщает, что совет директоров «Мадрида» рассматривает Солари в качестве временного тренера до прихода Хаби Алонсо, который сейчас возглавляет «Байер». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: As
logoБайер
logoСантьяго Солари
logoКарло Анчелотти
logoХаби Алонсо
logoбундеслига Германия
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
возможные трансферы
logoХулен Лопетеги
logoВинисиус Жуниор
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